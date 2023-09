Glavna novost med Microsoftovimi letošnjimi prenosniki je surface laptop studio 2. Gre za najbolj zmogljiv prenosnik v njihovi ponudbi. Naprava ima z dvema različnima tečajema pri zaslonu možnost klasičnega zapiranja in obratnega zlaganja. Pri slednjem se ohišje pokrova sicer zopet poklopi s tipkovnico, zaslon pa se obrne v nasprotno smer, da stvar izpade kot nekakšna tablica. Kombinacija zmogljivosti in gibčnosti zaslona pomeni, da je naprava namenjena zlasti ustvarjalnim profesionalcem. Poganja jo Intelov procesor 13. generacije core i7, za grafiko pa skrbijo integrirana Intelova grafična kartica iris xe, Nvidiina vhodna igričarska grafična kartica RTX 4050, malo zmogljivejša RTX 4060 ali pa RTX 2000 ada. Delovnega spomina je od 16 GB do 64 GB, prostora za shranjevanje pa od 512 GB do 1 TB. Cene naprave, ki v uradno prodajo pride 3. oktobra, se (v Nemčiji) gibljejo od 2239 evrov za najbolj osnovno različico in do 4159 za najzmogljivejšo.

Predstavili so tudi novo generacijo prenosnika surface laptop go 3. Gre za ultralahek prenosnik s težo vsega 1,13 kilograma in obljubljeno kapaciteto baterije do 15 ur, a je realna verjetno bistveno nižja. Prenosnik ima vhod za slušalke ter po en USB-C in USB-A vhod. Opremili so ga tudi s čitalnikom za prstne odtise, diagonala zaslona na dotik meri 31,5 centimetra (12,4 palca), z ločljivostjo 1536x1024 oziroma gostoto 148 pik na palec (ppi). Napravo poganja Intelov core i5 12. generacije, za grafiko pa skrbi iris xe. Delovnega spomina je od 8 do 16 GB, prostora za shranjevanje pa 256 GB. Cena modela z 8 GB je (v Nemčiji) 899 evrov, modela s 16 GB pa 1149 evrov.

Med novostmi, ki prihajajo v operacijski sistem windows že 26. septembra, je najbolj odmevna vključitev storitve z umetno inteligenco, ki se imenuje copilot. Izpostaviti velja, da bo copilot očitno integriran v skoraj vse pore Microsoftovega operacijskega sistema. Spremljal nas bo na namizju, v programih office (oziroma microsoft 365), v pošti outlook in v Microsoftovem brskalniku edge ter še v številnih drugih aplikacijah. Microsoft trdi, da bo copilot na glasovni ali tekstovni ukaz lahko prilagajal vzdušje namizja, razporejal odprta okna aplikacij, pomagal pri pripravi ter urejanju besedil in fotografij. Če boste Microsoftu dovolili dostop, pa vam bo pomagal tudi z dogodki v koledarju in še marsičim drugim. Zlasti ta del o dovoljenjih in na videz popolni integraciji copilota v vse, kar bomo počeli v windowsih, povzroča skrbi glede zasebnosti in še večjega deljenja podatkov s korporacijami, ki slednje rade izkoristijo za svoj profit.