Samsung je svoje prve pametne ure na trg poslal leta 2013. Sprva pod imenom galaxy gear in nato od leta 2018 pod imenom galaxy watch. V tem obdobju je imelo podjetje veliko priložnosti preizkusiti, kaj pri pametnih urah deluje in kaj ne. Prvi uri sta imeli, denimo, integrirano kamero. Imela je ločljivost 1,9 oziroma 2 milijona pik (MP). V nadaljnjem razvoju so kamero opustili. Primerjava galaxy watch6 in prvega galaxy geara kaže na dolgo pot, ki jo je Samsung prehodil pri razvoju svojih pametnih ur. Če primerjamo samo galaxy watch5 in galaxy watch6 razlik skoraj ne bomo opazili. Še najbolj opazna je za okoli 30 odstotkov ožja obroba okoli zaslona ure. Gre za znatno povečavo zaslona, ki zlasti pri mali 40-milimetrski različici, ki smo jo imeli na testu, pomeni zelo veliko za berljivost in preglednost vsebine na zaslonu. Hkrati pa gre za nekaj, kar uporabnik zares opazi šele, ko napravi primerjaš drugo ob drugi.

Premer zaslona AMOLED je na 40-milimetrski uri 33,3 milimetra, teža pa znaša 28,7 grama. Naprava na dlani sedi udobno in praktično neopazno. Manjša različica, ki smo jo imeli na testu, bo še najlepše sedela na tanjših zapestjih. Že na našem, relativno tankem, je delovala nekoliko majhna. Zlasti z vidika standardov moške mode. Zaslon je trpežen in izdelan iz safirnega kristala, ohišje pa iz aluminija. Odpornost proti vodi in prahu sledi standardu IP68 oziroma 5ATM, kar pomeni, da zdrži pritisk, primerljiv z globino 50 metrov pod vodo. V praksi to pomeni, da je primerna za plavanje, ne pa tudi za skakanje v vodo. Prostora v napravi je za 16 GB in 2 GB delovnega spomina.

Resnično pametna androidna ura

Kakšnih bistvenih sprememb ni opaziti niti pri operacijskem sistemu. Ta galaxy watch6 še naprej dela za verjetno najpametnejšo pametno uro na trgu. Ponuja dostop do Googlove spletne trgovine aplikacij in omogoča nastavitev celega kupa koristnih aplikacij. Med drugim tudi pretočni storitvi za glasbo spotify in deezer, ki pa ju poganja telefon, medtem ko aplikacija na uri omogoča zlasti nadzor brez potrebe po seganju v žep. Možno je naložiti tudi Samsungov spletni brskalnik, prek katerega lahko berete vsebine na spletu in celo gledate videe na youtubu, a gre zaradi malih dimenzij zaslona za manj kot optimalno izkušnjo. Je pa zabavno, da to lahko storiš.

Kot se podobi, ura omogoča tudi prejemanje in pošiljanje sporočil in elektronske pošte. Za odgovarjanje je na voljo virtualna tipkovnica na zaslonu. Tu zopet v igro pridejo male dimenzije, a je z nekaj potrpežljivosti možno. Bolj bega odločitev, da je še vedno za pošto na voljo zgolj Microsoftov outlook. Glede na integracijo z Googlom bi pričakovali tudi gmail. Potem je tu še navigacija prek Googlovih zemljevidov na zapestju ter s prihodom storitve google pay v Slovenijo tudi plačevanje z uro. To je sicer zaradi malih dimenzij zaslona zopet nekoliko nerodno. Plačevanje namreč zahteva uporabo kode PIN ali vzorca za odklepanje urinega zaslona. S tem se zavarujemo pred zlorabo plačilnega sredstva. Po drugi strani pa tudi pomeni, da je treba vsakič, ko želimo kaj narediti na uri, po malem zaslonu vnesti vzorec. Morda je dolgoročno vseeno lažje iz žepa potegniti mobilnik z google pay ali pa kar denarnico.

Pri biometriji naprava meri srčni utrip, EKG in sestavo telesa. Ob tem pa z GPS spremlja tudi gibanje. Meritve z GPS so dokaj natančne, a se včasih pojavijo kakšna odstopanja. Pri merjenju korakov in srčnega utripa nimamo kritike. Kot se spodobi, omogoča tudi merjenje aktivnosti. Teh je na voljo nepregleden seznam, ki sega od hoje do letenja z zmajem in še marsičesa.

Žal tudi Samsung še naprej vztraja pri neenaki obravnavi uporabnikov Samsungovih mobilnikov. Slednji bodo iz ure, seveda, izvlekli več koristi. Zlasti jim bo prav prišel sprožilec za fotoaparat oziroma kamero. Hočete skupinsko fotografijo? Nastavite Samsungov mobilnik v pravi položaj, se postavite v kader in na uri pritisnite sprožilec. Nič lažjega. Posebno aplikacijo za nadzor slušalk pa imajo tudi uporabniki Samsungovih budsov.

Bistveno premajhna avtonomija baterije

Samsung pravi, da je procesor, ki poganja uro, za 18 odstotkov hitrejši od prejšnje generacije. V praksi tega dviga hitrosti nismo zares opazili. Ura večinoma deluje gladko, zna pa včasih malce zaštrajkati. Odločilna točka pa je baterija. Njeno kapaciteto so pri 40-milimetrski različici povečali na 300 miliamperskih ur (mAh) oziroma na 425 mAh pri 44-milimetrski različici. Samsung trdi, da naprava zdrži od 30 do 40 ur. Med našim testom z »vedno vključenim zaslonom« in resnično minimalno uporabo, ki je obsegala preverjanje kakšnega prejetega sporočila in eno javljanje na telefon, smo v družbi delujoče ure preživeli največ kakšnih 25 ur. Gre torej za še eno od tistih naprav, ki jih je treba vsak dan polniti.

Glede na to, da sami največ vsakodnevne koristi od pametne ure vidimo v tihem alarmu za jutranje vstajanje brez bujenja celotnega gospodinjstva, je kratka avtonomija baterije velik udarec mimo. Tudi sicer se je ob vsej poplavi naprav in zaslonov, ki tekmujejo za našo pozornost, težko sprijazniti z vedno novimi napravami, ki dnevno nekaj zahtevajo od nas, da sploh delujejo. To ni v duhu tehnologije po meri človeka, temveč človeka v službi tehnologije. Iskreno rečeno bi bile ure lahko tudi malo manj pametne, če bi zdržale več časa. Huawei ima pri urah za naš okus boljši recept. Morda je čas, da Samsung naredi nov veliki korak in se neha zanašati na logiko zmernega napredka. Za osnovno različico galaxy watch6 (40 mm) je sicer treba odšteti 319 evrov, za različico z eSIM pa 369 evrov.

*** S pomočjo brskalnika, ki ga lahko prenesemo na uro, je možno brati vsebine s spleta in celo gledati videe na youtubu.