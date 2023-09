»Ukrajinske obrambne sile so 22. septembra okoli 12. ure (11. ure po srednjeevropskem času) izvedle uspešen napad na sedež poveljstva ruske črnomorske flote v začasno okupiranem Sevastopolu,« je na Telegramu zapisala ukrajinska vojska.

O ukrajinskem raketnem napadu na Krim je danes prvi poročal guverner Sevastopola Mihail Razvožajev, ki ga je nastavila Moskva. Pojasnil je, da so ukrajinske rakete zadele sedež ruske mornarice, delci raket pa naj bi padli blizu gledališča. Na kraj napada naj bi že prispeli reševalci in gasilci, ki so po njegovih navedbah izvajali vse ukrepe, da bi požar čim prej pogasili.

Moskva medtem trdi, da je nad Krimom sestrelila pet raket, po napadu pa pogreša enega vojaka.

Razvožajev je prav tako posvaril pred morebitnimi novimi ukrajinskimi raketnimi napadi. Svetovalec proruskega guvernerja Krima Sergeja Aksjonova pa je opozoril, da je polotok danes prizadel tudi obsežen kibernetski napad, ki je ohromil delovanje interneta. Poudaril je, da si vse pristojne službe sedaj prizadevajo za odpravo te kibernetske grožnje.

Rusija si je polotok Krim in večji del teritorialnih voda v bližini priključila leta 2014. Krim, nadzor nad katerim si tako kot na drugih zasedenih ukrajinskih ozemljih želi Kijev pridobiti nazaj, je v zadnjem času tarča vse pogostejših ukrajinskih napadov.