Vemo, kdo je kriv!

Horde temno in svetlo rjavih, temno in svetlo črnih, svetlo in temno rumenih, vsekakor pa nam tujerodnih in za naš obstoj nevarnih bitij se valijo prek naše deželice. Avgustovska povodenj je ništrc v primerjavi s poplavo bitij, ki se kot zombiji plazijo od vzhoda proti zahodu. Od naravne ujme, ki je celo za 16 ur združila levico in desnico, si bomo združeni opomogli, od migracijske kataklizme – nikoli.