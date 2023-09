Pozabljivost vas lahko drago stane

Priznajmo si, zgodilo se je že vsakemu izmed nas. No, če se ni, se pa še lahko. Kaj? Ja, da greste na bankomat, vtipkate pin, izberete znesek, počakate – in greste. Denar pa pustite v reži bankomata. Sliši se neverjetno. Pa ni, dokaz sta tudi dva konkretna primera s Primorskega. Policisti so enega obravnavali v Ajdovščini. Občan je pozabil denar v reži bankomata, ko pa je spoznal svojo napako, se je vrnil, a denarja ni bilo več. Samo v opomin: ta, ki ga je vzel, je storil kaznivo dejanje zatajitve. Zadeva ni nedolžna, predvidena je tudi zaporna kazen. Podobno se je istega dne pripetilo v Novi Gorici. Občan je v tamkajšnjem bankomatu pozabil 150 evrov, ki so potem čudežno izginili. Torej, če najdete denar v bankomatu, ki ni vaš, si ga nikar ne prilastite. Nesite ga na banko ali policijo, kjer bodo ugotovili, kdo ga je tam pozabil. Pa še pozabljivec vam bo hvaležen.

Za pivo gre

Prejšnji konec tedna so policisti posredovali v eni od trgovin v Kopru. Štiridesetletni domačin si je v nahrbtnik natlačil štiri pločevinke piva. Ja, kaj hočemo, žejen je bil. A je že tako, da so tudi zgolj štiri ukradene pločevinke pač kraja. Najprej je posredovala trgovka, ki je zahtevala, naj pivo vrne. Žeja je bila očitno huda in možakar se je razhudil, ko je spoznal, da bo ob pijačo. Nedostojno se je vedel do trgovke, tri pločevinke je vrnil, eno pa vrgel ob tla. No, policisti so ga oglobili zaradi kršenja javnega reda in miru, krajo piva pa so mu očitno spregledali. Se je pa podobna zadeva zgodila še istega dne na koprskem bencinskem servisu. Tam je šlo pa za šest pločevink piva. Tudi tam je posredoval zaposleni in mu pivo iztrgal iz rok.

Samo pomagali bi mu

Novomeški policisti so šli proti večeru na kraj neke nesreče na območju Vinjega Vrha. Po cesti se je zvrnil 62-letni voznik mopeda. Vozil je prehitro, zavijugal in se prekucnil. No, pa ni bila kriva samo hitrost. Še pošteno je bil nasekan. Dva promila je napihal. Ker se je tudi malo poškodoval, so mu želeli pomagati tako policisti kot reševalci. Dobrota je pri pijanih Dolenjcih očitno sirota, saj se je možakar do njih, kot so diplomatsko sporočili s policije, nedostojno obnašal. No, to se mu je hitro maščevalo. Policisti so uporabili, kot so spet diplomatsko zapisali, prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Tam je imel čas za razmislek o tem, kako ravnati do tistih, ki ti želijo le pomagati.

Težavni sosed z arzenalom orožja

Ja, tudi težavni medsosedski odnosi so, žal, del slovenske folklore. Tale zgodbica prihaja iz Radelj ob Dravi. Oseminpetdesetletnika so očitno hudo motila neka gradbena dela in se je spravil nad delavce, ti pa so morali delo prekiniti. Posredovala je policija in ker je šlo očitno za res zelo tečnega možakarja, so pridobili tudi dovoljenje za hišno preiskavo. So morali kar debelo pogledati, saj so našli kombinirano lovsko puško, malokalibrsko puško, repetirno puško, dve polavtomatski pištoli in večje število nabojev. Ne boste verjeli, ampak orožje je posedoval povsem legalno. Ker pa je z njim v preteklosti že grozil sosedu, so mu ga raje kar vzeli. Seveda ga zdaj čaka še postopek zaradi kaznivega dejanja grožnje, pa še kazen zaradi napačne hrambe orožja bo moral plačati.

Ne verjemite Googlu

Brez navigacije dandanes še do najbližje trgovine ne najdemo več poti. Striček Google nam mora povedati, kako po najkrajši poti do morja, kje so zastoji, kje so bližnjice, kje bomo ob poti dobro jedli, kje spali, kje si kaj pogledali, in za nameček še to, kje smo bili na ta dan ter ob tej uri pred sedmimi leti. Ampak – zgodba iz Amerike dokazuje, da spletnemu velikanu ne gre vedno verjeti. Zgodba je tragična. Neki možakar je namreč umrl, ko je s porušenega mosta zapeljal v reko. Most se je porušil že pred leti, možakar pa naj bi sledil navodilom Googla. No, pa tudi nobenih opozorilnih tabel, da mostu ni več, menda ni bilo. Svojci umrlega zdaj tožijo Google, ker da ni posodobil zemljevidov in je bil možakar zaveden. In to menda ni prva taka tožba. Še nasvet. Ne verjemite vedno spletni aplikaciji, kdaj pa kdaj uporabite tudi zdravo kmečko pamet. Ne le pri vožnji.