Barbie bi izbrala birkice

Ko je čudna Barbie lepi Barbie ponudila rožnate salonarje in rjave sandale birkenstock, skratka, modro in rdečo tabletko oziroma iluzijo in resnico, je lepa Barbie sprva seveda izbrala salonarje, četudi so pomenili iluzijo. Kdo bi pri zdravi pameti namreč izbral rjave sandale, ki nimajo petke, niso seksi barve in so, preprosto rečeno, grdi.