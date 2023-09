Kot piše gospa Trstenjak, ki se profesionalno ukvarja s podnebnimi spremembami, je v Sloveniji promet največji onesnaževalec. Kljub temu da se že dolgo zavedamo težav, ki jih imamo zaradi absolutne prevlade avtomobilskega prometa, se je politika šele pred kratkim začela ukvarjati z iskanjem alternativnih rešitev. A kot kaže prepričanost večine o nujnosti širitve avtocest, kompleksnosti problema v resnici ne razumemo. Politika se, tako kot na vseh področjih, ukvarja predvsem s sprotnim reševanjem problemov, ki jo doletijo, nima pa smelosti, poguma in pripravljenosti za širši družbeni pogovor o novih razvojnih paradigmah.

V Ljubljani se tako na področju javnega prometa že od zamenjave trolejbusov z avtobusi ni zgodilo skoraj nič. Nedavno, nikakor pretirano ambiciozno pobudo Koalicije za trajnostno prometno politiko za uvedbo sistema hitrejših avtobusnih linij Zmaj je župan brez resnega razmisleka gladko zavrnil. Na nivoju države smo prepuščeni odločitvam zaprtega in okornega sistema Slovenskih železnic, ki do pred kratkim, tako kot politika, ni videl resne potrebe po spremembah. Zato imamo v enaindvajsetem stoletju železniški potniški promet, ki ga uporabljajo le tisti, ki resnično nimajo druge izbire, saj z dolgimi potovalnimi časi in majhno frekvenco povezav ne more predstavljati resne alternative avtomobilskemu prometu. Število potnikov je kljub malenkostnemu povečanju, ki je predvsem posledica brezplačnih in cenejših vozovnic, še vedno manjše, kot je bilo včasih. Pravega izboljšanja si v kratkem ne moremo obetati. Pri projektih nove železniške infrastrukture se namreč kljub urgentnosti ne pogovarjamo o letih, ampak o desetletjih, ocene investicij pa so takšne, kot da bi gradili najsodobnejše visokotehnološke proge, ki omogočajo visoke hitrosti vlakov, in ne bi le posodabljali že obstoječih tirov, ki naj bi omogočali le hitrosti do 160 km/h.

Dostopna stanovanja

Težava, ki je gospa Trstenjak ne omenja, a je vsaj tako pereča kot slabo delujoč javni promet, je pomanjkanje dostopnih stanovanj. Njenega primera žal ne poznam, a vožnja na 115 kilometrov oddaljeno delovno mesto, četudi ne vsak dan, se zdi skrajno neracionalna, tako z vidika porabe časa kot tudi ogljičnega odtisa. Žal zaradi katastrofalnih razmer na stanovanjskem področju večina Slovencev nima možnosti izbire, kje in kako bi želeli živeti. Politika se očitno kljub smelim obljubam ne zaveda resnosti in daljnosežnosti problema. Pomanjkanje kadrov, nizka rodnost in porast psihičnih težav v družbi so le najočitnejši simptomi negotovosti in brezizhodnosti, ki jih občuti vedno več prebivalcev Slovenije. Ne le mlade družine, občutijo jih tudi študenti, ki si zaradi pomanjkanja nastanitev in absurdnih najemnin ne morejo privoščiti študija. Občutijo jih tudi starejši, ki jih je ob nizkih pokojninah strah prihodnosti. Osupljiv je torej podatek, da naj bi pičlih 24 milijonov evrov, ki naj bi jih v prihodnjem letu država namenila za začetek reševanja stanovanjske problematike, uporabili za odpravo posledic poplav (ustrezna stanovanjska politika je seveda tudi pomemben del rešitve), hkrati pa brez težav namenja 57 milijonov evrov za subvencioniranje turističnih nastanitev. Boleče je dejstvo, da je politika vedno pripravljena prisluhniti gospodarstvu in kapitalu, ko se znajdeta v težavah, ne potrudi pa se razumeti vse večjih težav družbe, ki naj bi ji služila.

Skrajni čas je torej za korenit razmislek, v kakšni družbi si želimo živeti. Skleniti moramo nov družbeni dogovor, ki bo jasno postavil prioritete in cilje. Nova stanovanjska politika, ki bo jasno definirala dolžnost države, da zagotovi zadostno število dostopnih stanovanj za vse državljane, je brez dvoma eden izmed njih.

ARNE VEHOVAR