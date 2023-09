Predor so kopali večinoma državljani Srbije, ki so jih že identificirali, pomagali pa so jim tudi državljani Črne gore, je danes dejal Adžić na novinarski konferenci, na kateri je razkril tudi imena in fotografije četverice. Sumijo, da so imeli še najmanj pet sodelavcev.

Adžić je po poročanju portala podgoriških Vijesti še sporočil, da so pristojni organi tudi na sledi naročnikom in blizu odkritju motiva izkopa predora. Kot je povedal, so osumljenci zapustili Črno goro 11. septembra oz. na dan, ko so odkrili luknjo v skladišču sodišča.

Skupno so vložil kazenske ovadbe proti štirim identificiranim osumljencem in dvema neidentificiranima osebama. Večina znanih osumljencev ima po besedah ministra kriminalno preteklost.

Podzemni predor naj bi storilci po pisanju črnogorskih medijev uporabili za krajo dokaznega gradiva v sodnih primerih proti vodjem in pripadnikom organiziranih kriminalnih skupin, predvsem zloglasnega kavaškega klana.

O tunelu je minuli teden razpravljal tudi urad za operativno koordinacijo varnostno-obveščevalnega sektorja (BOK), ki je ocenil, da gre za najpomembnejši in najnevarnejši napad na državne institucije in pravosodni sistem. Črnogorski premier Dritan Abazović pa je po ogledu skladišča in stanovanja, do katerega vodi tunel, izjavil, da mafija ne bo premagala države, ne glede na to, kako finančno močna je, in ne glede na to, koliko podpore ima znotraj sistema.

Na sodišču so se od februarja začela sojenja več visokim državnim uradnikom, med drugim bivši predsednici vrhovnega sodišča Vesni Medenici in bivšemu visokemu policijskemu častniku Petru Lazoviću, pa tudi domnevnemu vodji kavaškega klana Slobodanu Kašćelanu ter več članom tega klana.

V skladišču hranijo dokumente preiskav in med preiskavami zaplenjene dokaze, med katere ob orožju po poročanju lokalnih medijev sodi tudi več ton zaseženih mamil. V skladu z zakonodajo sicer v Črni gori dokazno gradivo hranijo do izreka dokončne sodbe, nakar naj bi ga uničili.