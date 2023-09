S poznejšim izumljanjem različnih vrst strelnega orožja se je ta razdalja nenehno večala, zlasti ko so se puškam pridružili še daljnometni topovi in na koncu rakete velikega dosega. Za daleč najbolj zastrašujoče orožje, ki ga je izumil človek, pa nedvomno velja jedrsko orožje. Pretekli mesec je minilo 78 let, odkar so Američani v izdihljajih druge svetovne vojne na japonsko mesto Hirošima iz letala vrgli prvo v vojskovanju odvrženo atomsko bombo. In tri dni pozneje še eno na Nagasaki. Svet je bil pretresen nad močjo teh bomb, od katerih je v hipu umrlo 120.000 ljudi, večinoma civilistov, veliko več pa jih je za posledicami eksplozij in smrtno nevarnega radioaktivnega sevanja umrlo pozneje. S proizvodnjo jedrskih bomb so si Američani zagotovili nedvomno veliko vojaško premoč v svetu, zaradi katere je bilo pri njih čutiti nekakšno samozadovoljstvo, ki pa ni trajala pretirano dolgo. V drugi polovici leta 1949 so največji politični nasprotnici ZDA Sovjetski zvezi uspeli prvi poskusi z jedrskimi bombami, kar je prineslo nekakšno ravnotežje med poloma tudi na vojaško-strateškem področju. Spoznanje, da imajo atomsko bombo tudi Rusi, je med ameriškim prebivalstvom takrat povzročilo pravi preplah.

Obstojajo dokazi o atomski eksploziji v Sovjetski zvezi

Predsednik Truman je zadnji petek naznanil, da Zedinjene države imajo dokaze o atomski eksploziji, ki je bila povzročena nekje v Sovjetski zvezi, in da Zedinjene države sedaj niso več edina dežela, ki pozna skrivnost atomske energije. »Odkar je človek sprostil atomsko energijo, se je pričakovalo, da bodo druge države eventualno razvile to novo silo. Na to možnost smo vedno računali,« je rekel predsednik v svojem naznanilu. (…)

Svojo poslanico ameriškemu ljudstvu je predsednik Truman zaključil z apelom, da se vsled tega novega razvoja skuša doseči učinkovito kontrolo atomske energije. (…)

Enakopravnost (Cleveland), 26. septembra 1949

Profesor se ustrelil, ko je slišal, da ima Rusija A-bombo

ARCADIA, Cal, 26. sept. – Oče nekega mladega profesorja je danes izjavil, da je njegov sin ustrelil svojega sostanovalca in zatem storil samomor, ker se je bal, da bi Rusi uporabili svoje atomske bombe. Trupli profesorja Walterja H. Griffitha, starega 35 let, in njegovega sostanovalca, študenta Donalda Otta Magnesona, starega 23 let, so našli včeraj. Soglasno z izjavami očeta je profesor »bil zelo potrt in je zgubil ves pogum, ko je predsednik Truman v petek naznanil, da Sovjetska zveza ima atomsko bombo«. Starejši Griffith je pristavil, da on ne ve za noben drugi vzrok, vsled katerega bi se sin odločil, da ustreli svojega tovariša in si nato sam konča življenje.

Enakopravnost, 27. septembra 1949

Pred novo tekmo v atomskem oboroževanju

V petek, dne 23. septembra, je predsednik Združenih držav sam presenetil ves svet z izjavo, v kateri je poudaril, da je njegova dolžnost, da ameriške državljane obvesti o tem, da je ameriška vlada prejela točne podatke o tem, da je pred nekaj tedni v Sovjetski zvezi prišlo do eksplozije atomske energije. Istočasno je izjavil, da bodo enako obvestilo objavili v Kanadi in v Angliji. Navzoče časnikarje je ta izjava zelo presenetila, kajti strokovnjaki za atomsko energijo so v USA vedno poudarjali, da Sovjetska zveza ne bo mogla pridobivati atomske energije pred letom 1952. Ko so časnikarji hoteli od Trumana izvedeti, ali njegove besede pomenijo, da Sovjeti atomsko bombo že imajo, jim Truman tega ni maral povedati. Po vsem svetu, zlasti pa v zahodni Evropi pa tudi v USA, je najprej nastalo skoraj da paniki podobno razpoloženje; v Angliji so v soboto in v nedeljo imeli velike letalske manevre s posebnim ciljem, kako preprečiti morebitni nenadni sovjetski napad. (…)

Svobodna Slovenija (Buenos Aires), 29. septembra 1949

Višinski potrdil, da ima Sovjetska zveza A-bombo

LAKE SUCCESS, N. Y., 28. sept. – Sovjetski zunanji minister Andrej Višinski je danes prvič priznal, da Sovjetska zveza ima atomske bombe.

Višinski je govoril pred posebnim odborom organizacije Združenih narodov v zvezi s pritožbo kitajskega nacionalističnega delegata, da Sovjetska zveza podpira kitajske komuniste. (…)

Enakopravnost, 29. septembra 1949

Zvon katoliške cerkve povzročil »atomsko paniko«

WILKES BARRE, Pa., 27. sept. – Prebivalci Greater Pittsona so opolnoči bili vrženi s svojih postelj, ko je nenadoma zvon katoliške cerkve sv. Janeza Evangelista trikrat zazvonil. Zvonjenje se je čez nekaj časa zopet ponovilo, prenehalo in končalo z devetimi močnimi udarci. Po mestu, ki šteje 75.000 prebivalcev, so začele krožiti panične govorice, da je zvonjenje v zvezi z razkritjem, da je Sovjetska zveza pronašla skrivnost atomskih eksplozij. Šele zjutraj so se prebivalci, žrtve atomskega terorja, umirili. Župnik cerkve rev. Langan je pojasnil, da je avtomatični zvon zaradi spremembe časa, ko so delavci pomaknili uro, zazvonil o polnoči, namesto ob 6. uri zjutraj.

Enakopravnost, 29. septembra 1949

Tedenski komentarji

Atomska bomba! S kakim veseljem so se nekateri postavljali, ko so govorili o »nadnaravni« moči Amerike, češ, mi bomo že pokazali Rusom – kar eno bombo bomo vrgli nanje, pa bo konec vseh teh »ruskih psov in njih vodke«.

Pred nekaj dnevi je zopet zavreščalo po našem meščanskem časopisju – Rusija ima atomsko bombo! Kaj sedaj? Naivni, ki so mislili, da so vsi znanstveniki tu, se jezijo in vprašujejo, kaj je Ameriki, da že ni vrgla bombe na Rusijo, predno je bilo njej mogoče iznajti tajnost atomov.

Da se ne bi človek zavedal pogubonosnih posledic tega orožja, bi mislil, da bodo začeli igrati »football« z atomskimi bombami – Amerika vs. Rusija, ob koncu sezone, da bodo pa prodajali vstopnice za »World Series«. Zna priti do končne igre med velesilami, ki pa se ne bo končala z zmago za eno ali drugo – pač pa bo dobitnik te igre »vesoljstvo«, kamor bodo šla vsa ljudstva, ki bodo prisotna fantastični igri z atomskimi bombami.

Enakopravnost, 30. septembra 1949

