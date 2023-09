Vode so od narave in države

Zdaj vsi vemo, da je pravzaprav vsa Slovenija poplavna dežela, tudi tista ob morju. Vprašanje pa je, koliko se je to spoznanje usidralo v našo zavest. Ali nam hočejo predniki z imeni rek, kot sta Dreta in Hudinja, kaj povedati, ali bi lahko iz imen krajev, kot so številne Bistrice in Bele, kaj sklepali? Navsezadnje, ali je kdo sploh pomislil, zakaj so bile razdivjane vode po večini bolj prizanesljive do starih kot do novih delov naselij v rečnih dolinah?!