Judovsko novo leto v Ukrajini: Grob rabina, rakete, novo leto septembra

V Puškinovi ulici v mestecu Uman v osrednji Ukrajini med Kijevom in Odeso so konec tedna plesali in prepevali. Približeval se je petek, 15. septembra, ko je na šabat nastopilo judovsko novo leto. V Puškinovi ulici in na travnikih med bloki okoli nje je bilo po uradnem štetju 35.000 najbolj gorečih pripadnikov judovske vere. Njihova oblačila so že na daleč govorila, da so hasidi, najbolj goreči med gorečimi.