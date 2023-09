Prostori s kulturnim pomenom: Spremembe brez spoštovanja tradicije

Skrb za kulturno dediščine sega daleč v človeško zgodovino. Potekala je neformalno in brez zavezujoče zakonodaje, nekatere kulture so imele zanjo več, druge manj posluha in daru. Rimljani so denimo zbirali grške kipe in občudovali arhitekturo. Zbirateljstvo so nadgradili z lastnim umetniškim proizvodom. Mesta so prešli barbarski narodi, jih oplenili, porušili, ne le da tradicije civilizacij niso nadaljevali, tudi smisla v tem niso našli.