#intervju Polona Sitar: Od demoničnih ženskih teles do boginj, ki vidijo več

So reči, o katerih se v družbi najraje ne pogovarjamo. Mednje sodi tudi menstruacija. Tako je na nek način samoumevna, vsakdanja, predstavlja del ženskega reproduktivnega zdravja in njenih bioloških ciklov, pa vendarle – skozi celotno zgodovino se je drži stigma nečistoče, prepovedi, zapovedi. Vendar ni povsod tako: so družbe, kulture in društva, ki častijo moč menstrualnega cikla, tam se menstrualna kri dojema celo kot magična in sveta.