Ali se tudi sreča draži?

Seveda vsi mi vemo, da se sreče ne da kupiti in da denar ne prinaša sreče, nekateri med nami pa vedo tudi to, da je v življenju lažje biti nesrečen, če imaš milijone, kakor če jih nimaš. A znanstveniki so nedavno izračunali, koliko denarja potrebuješ za srečo v posameznih državah, in ugotovili, da sreča v Sloveniji ni tako draga, kot je na primer v Švici, na Norveškem ali celo v nekaterih afriških državah. Srečen si v Sloveniji lahko namreč že za devetindvajset tisoč evrov na leto. Seveda bi bili potrebni neki drugi znanstveniki, da bi nam pojasnili koncept sreče, in spet neki tretji, da bi nam povedali, zakaj natančno pri nas potrebujemo za srečo tako malo denarja. Toda meni na mojo kolumnistično pamet ta hip pade le to, da imamo pri nas še vedno sistem, v katerem obstaja javno dobro, in da je zato razmeroma veliko stvari, pogojno rečeno, brezplačnih.