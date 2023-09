Žalostinka za Ljubljano

Na današnji dan pred točno šestimi leti, septembra 2017, sem prav na tem mestu objavil tekst Žalostinka za Ljubljano, zlo slutnjo o usodi slovenske prestolnice zaradi pošasti turizma. Slovenski prijatelji so se tedaj pomilovalno smejali moji vse večji antituristični paranoji – kaj za božjo voljo bo turistu Ljubljana? – jaz pa sem dobro vedel, o čem govorim. Šest let smo se tudi mi v Splitu prav tako smejali, ko so nas glede te iste stvari opozarjali Dubrovničani. Kaj za božjo voljo bo turistu Split?