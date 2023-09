Cesta čez Barje: Namesto rodea mirna plovba

V ponedeljek, nekaj po drugi uri popoldne, je bilo gradbišče ceste skozi Črno vas na Ljubljanskem barju presenetljivo prazno. Bilo je veliko težke mehanizacije, kamionov, bagrov in drugih gradbenih strojev. Delavcev, ki so bili tu v petek in svetek, vztrajali na gradbišču do pete ure popoldne in dlje, ni bilo videti. Na pločniku in kolesarski stezi je bila na obeh straneh ceste parkirana dolga kolona osebnih vozil in dajala slutiti, da se vendarle nekaj dogaja.