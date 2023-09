Teža otroškega srca

V UKC Ljubljana so se ta teden znova zagovarjali zaradi razmer v otroški srčni kirurgiji. Zagotovila, da so vse bližje dolgoročni rešitvi, iz bolnišnice prihajajo že skoraj dve desetletji. Tokrat so se začela vrstiti, ko so na kaos po letošnjem odhodu češkega in zatem še domačega kirurga opozorili starši dveh umrlih otrok.