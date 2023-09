Leta 1989 rojena fotografinja je budno oko, ki spremlja proteste iranskih žensk, potem ko je pred letom dni v rokah represivnega aparata umrla 22-letna Jina Mahsa Amini, ker menda ni pravilno namestila hidžaba. Njena smrt je sprožila odpor iranskih žensk, ki so snele naglavne rute, jih vrgle na tla in zažgale. Fotografije Alaeieve dokumentirajo pogum iranskih mladenk, njihovo solidarnost, pa tudi njihov vsakdan. Njeno početje je tvegano, iranske oblasti, ki so brutalno zatrle proteste, so jo pred petimi leti, ko si je z reportažo o iranskih nogometašicah priborila World Press Award, aretirale in jo več dni zasliševale. Od takrat ni bila več v tujini, tudi na otvoritvi svoje prve razstave fotografij v Zürichu ne. »Ne morem oditi, ker ne vem, kaj se bo potem zgodilo,« pravi Forough Alaei, ki je te dni vse bolj pesimistična. Kljub temu da je z objavo njene fotografije na naslovnici revije Times dosegla svetovno prepoznavnost, ji to doma v Iranu kaj dosti ne pomaga. Svobodna fotografinja je namreč že sedem mesecev brez dela, vsaka objava fotografij njenih »junakinj« pa zanjo predstavlja tudi novo tveganje, da se bo znova znašla pod pregonom oblasti.