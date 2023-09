Toda mesto se je iz katastrofe nekaj naučilo in v nekaj letih postavilo na noge načrt, kako se čim bolj naravno izogniti naslednji. Jan Rasmusen je eden od avtorjev projektov, katerih uresničitev mesto stane 1,8 milijarde evrov. Enainšestdesetletni inženir se v mestni upravi že od leta 1990 ukvarja z vodo, do leta 2011 je skrbel predvsem za to, da bi v pristanišču zopet postala primerna za kopanje. Da mu bo to uspelo, na začetku tudi sam ni verjel. Pa mu je. S toliko več optimizma se je lotil načrtovanja, kam bi v mestu na čim manj invaziven način speljali poplavne vode. Predvidel je, kje bi se gibale, in nastal je načrt poglobljenih parkov in ozelenjenih kotanj, cest, ki bi služile kot struge, in jas, kjer bi se na koncu lahko nadzorovano razlila voda, ne da bi ogrožala človeška življenja, kanalizacijski sistem ali premoženje meščanov. Marsikateri od teh 350 projektov na prvi pogled sploh ni viden, da nizek betonski zid, ki obdaja hokejsko igrišče v parku Enghave​, ni narejen za posedanje na njem in odlaganje pijače, temveč gre v resnici za zadrževalnik, ve le malokdo. Rasmusen, ki pravi, da se bo z razvijanjem načrta zagotovo ukvarjal še do upokojitve, pravi, da so morali biti pri svojem delu inovativni, saj nikjer na svetu še ni mesta, kjer bi se takšnih načrtov lotili tako dosledno kot v Köbenhavnu, a so prepričani, da jih bo prav ta doslednost obvarovala najhujšega vsaj naslednjih sto let.