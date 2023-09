Sprva je kot veterinar skrbel za prostoživeče gorile, kasneje, ko je spoznal, kako ogroženi so pavji žerjavi – v Ruandi jih je po ocenah le še nekaj sto – pa si je zastavil novo življenjsko nalogo ter se zapisal ohranitvi te redke ptice. Pavji žerjav je ogrožen zaradi tega, ker izginja njegov življenjski prostor, po drugi strani pa zato, ker je pri elitah v Ruandi kljub prepovedi priljubljena domača žival. Pogosto jih je mogoče videti kot okras vrtov prestižnih hotelov in vil bogatašev. Zagnani veterinar je ustanovil združenje za zaščito divjih živali v Ruandi in sprožil kampanjo ozaveščanja. V okviru slednje je ustvaril podatkovno banko, v kateri je popisal živali, ki živijo v ilegalnem ujetništvu. Doslej mu je uspelo osvoboditi 233 pavjih žerjavov, 160 so jih po krajšem bivanju v rehabilitacijskem centru spustili na prostost.