»V sovražnikovem raketnem napadu je bil zadet sedež črnomorske flote,« je na družbenih omrežjih zapisal Razvožajev. Dodal je, da so delci rakete padli blizu gledališča. Na kraj napada naj bi že prispeli reševalci in gasilci, ki po navedbah proruskega guvernerja izvajajo vse ukrepe, da bi požar čim prej pogasili.

Razvožajev je prav tako posvaril pred morebitnimi novimi ukrajinskimi raketnimi napadi. »Pozor vsem! Možen je še en napad. Prosimo, ne hodite v središče mesta. Ne zapuščajte stavb. Vsi, ki ste v bližini poveljstva flote, pa se ob zvoku sirene zatecite v zaklonišča,« je opozoril.

Rusija si je polotok Krim in večji del teritorialnih voda v bližini priključila leta 2014. Krim, nadzor nad katerim si tako kot na drugih zasedenih ukrajinskih ozemljih želi Kijev pridobiti nazaj, je v zadnjem času postal tarča vse pogostejših ukrajinskih napadov.

🚨BIG BREAKING #CRIMEA🚨 💥Missile attack on #russian#BlackSea fleet headquarters in the #Sevastopol city🔥 pic.twitter.com/hGXForcurC