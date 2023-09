Vrednost PMI nad 50 točk označuje rast dejavnosti, pod 50 pa upad.

Podatki raziskave, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP, so pokazali tudi drugi zaporedni mesečni padec aktivnosti v storitveni dejavnosti.

Kljub »mračni sliki«, ki jo glede storitvenih dejavnosti kaže indeks PMI, pa glavni ekonomist pri Hamburg Commercial Bank Cyrus de la Rubia meni, da ni vse tako zelo slabo. Pri tem je izpostavil podatek, da so podjetja septembra nekoliko več zaposlovala kot mesec prej.

Gospodarstvo območja z evrom se sooča s težavami, odkar je Rusija februarja lani napadla Ukrajino. Na račun vojne so močno narasle cene energije, kar je povzročilo visoko inflacijo.

Čeprav je gospodarstvo prestalo krizo bolje od pričakovanj in so se stroški energije nekoliko znižali, inflacija ostaja precej nad dvoodstotnim ciljem Evropske centralne banke, gospodinjstva pa čutijo pritisk zaradi višjih cen hrane in pijače, navaja AFP.

Evropska komisija je v začetku tega meseca znižala gospodarsko napoved za območje z evrom za letošnje in prihodnje leto. Bruto domači proizvod (BDP) naj bi se tako letos zvišal za 0,8 odstotka, leta 2024 pa za 1,3 odstotka.