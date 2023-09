»Danes bomo skupaj objavili vzpostavitev strateškega partnerstva med Kitajsko in Sirijo, ki bo postalo pomemben mejnik v zgodovini dvostranskih odnosov,« je dejal Xi med srečanjem z Asadom, kot je poročala kitajska državna televizija CCTV.

Kitajska je v luči mednarodnih razmer, polnih nestabilnosti in negotovosti, pripravljena še naprej sodelovati s Sirijo, trdno podpirati druga drugo, spodbujati prijateljsko sodelovanje in skupaj braniti »mednarodno poštenost in pravičnost«, je povedal Xi.

Odnosi med državama so »prestali preizkus mednarodnih sprememb«, je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Kitajska je ena od le peščice držav zunaj Bližnjega vzhoda, ki jih je Asad obiskal od začetka državljanske vojne v Siriji leta 2011, v kateri je bilo ubitih več kot pol milijona ljudi, več milijonov razseljenih, uničena pa je bila tudi sirska infrastruktura in industrija.

Tokratni obisk je Asadovo prvo uradno potovanje na Kitajsko po skoraj dveh desetletjih, na katerem po poročanju AFP išče finančno podporo za obnovo države, pa tudi za rehabilitacijo svojega režima po letih izolacije zaradi državljanske vojne.

Po navedbah Pekinga bo obisk sirskega predsednika odnose med državama dvignil na višjo raven. Asad je na Kitajsko prispel v četrtek, v soboto pa se bo udeležil še otvoritvene slovesnosti 19. azijskih iger v Hangzhouju.