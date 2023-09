Lojzetov dolgoletni prijatelj, eden najboljših slovenskih pesnikov Tone Pavček, je za ansambel napisal besedila za pesmi: Mama, Ana štemana in Mirnopeška polka, Gregor Strniša pa za pesmi Dobro jutro, Moj avto, Moj dom je zaprt in Titanic. Uspešnic je bilo nebroj. Leta 1986 je založba Helidon Slakom v dvorani Tabor v Mariboru podelila trinajsto zlato ploščo in platinasto ploščo kot prvi skupini v Sloveniji za milijon prodanih plošč.

Ivanka Slak je svojega Franceljna, Lojzeta, spoznala leta 1959: »Pungerčarjeva Marija, Lojzetova sestra, je bila moja sodelavka in tudi stanovali sva skupaj. Neko nedeljo me je povabila domov na Jordankal. Šli smo skupaj na veselico, kjer so igrali bratje Slak, in potem skupaj v Ljubljano, kjer je bil Lojze v službi kot tapetnik.«

Ivanka je šla dvakrat z ansamblom v Ameriko. Leta 1975 in 2001, ko je naše clevelandsko društvo razglasilo pesem Ej, prijatelj za najboljšo skladbo vseh časov. »Hvaležna sem, da sem živela v tem času z Lojzetom. Bilo je lepo in tudi težko. Zelo veliko je bil odsoten, nisva pa imela zato težav v odnosu. Če je imel le kaj časa, sva šla na Trško goro. Lepo smo se razumeli tudi z otroki, sta pa ga sinova precej pogrešala. Veliko so ga vabili na razne strani in lahko bi bil ves čas naokrog. Na srečo ni bil.«