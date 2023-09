Nemška goveja rulada

Sestavine:

8 tankih govejih zrezkov

2 jedilni žlici gorčice

8 rezin slanine

2 do 3 na tanko narezane večje kisle kumarice

1 manjša čebula

1 jedilna žlica masla

1 jedilna žlica sončničnega olja

300 ml goveje jušne osnove

50 ml soka kislih kumaric

2 jedilni žlici koruznega škroba

sol in poper po okusu in ščep sladkorja

Priprava:

1. Najprej razporedimo goveje zrezke na čisto delovno površino in jih potolčemo, da se malce stanjšajo. Nato jih premažemo s tanko plastjo gorčice in po njih položimo rezine slanine, ki ji sledijo kisle kumarice in čebula, zadnjih nekaj centimetrov pa pustimo brez vsega. Nato zrezke tesno zvijemo in jih zašpilimo z zobotrebcem ali pa zavežemo vrvico za kuhanje in jih posolimo in popopramo.

2. Na segreti ponvi stopimo malce masla ali sončničnega olja in goveje zvitke na hitro popečemo z vseh strani. Nato dodamo govejo jušno osnovo in še nekaj soka kislih kumaric. Ponev pokrijemo z aluminijasto folijo in pečemo v pečici približno 90 minut oziroma dokler se meso povsem ne zmehča. Nato rulade odstranimo iz ponve in to postavimo na kuhalno ploščo, ki ne sme biti prevroča, ter v omako, ki je ostala od pečenja, dodamo koruzni škrob in še malce goveje osnove ter mešamo, dokler se ne naredi kremasta omaka. Na koncu po lastnem okusu polivko začinimo s soljo, poprom in ščepcem sladkorja. Ko je omaka pripravljena, v ponev ponovno naložimo rulade ter vse skupaj še na rahlem ognju kuhamo nekaj minut, goveje zavitke pa vmes prelivamo s pripravljeno omako. V Nemčiji se kot pridruženi člani na krožnikih z govejimi ruladami največkrat omenjajo krompirjevi cmočki ali pire krompir, kot dekoracija pa narezana kisla kumarica.