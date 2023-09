Sodišče je odločalo o zakonu, ki določa, da se za zavarovano lahko razglasi le območje, ki so ga na dan razglasitve ustave 5. oktobra 1988 zasedala avtohtona ljudstva. Sodniki so glasovali posamič in na koncu je bil rezultat devet proti dva v prid staroselcem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Brazilska ustava staroselcem zagotavlja ohranitev njihovih družbenih organizacij, običajev, jezikov, verovanj in tradicij ter pravico do zemlje, ki jo tradicionalno zasedajo, je pred glasovanjem dejala sodnica Carmen Lucia. Lastništva zemlje ni mogoče ločiti od drugih zagotovljenih temeljnih pravic, je poudarila.

Številni staroselci so pred sodiščem proslavljali odločitev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Pravica je na strani staroselcev,« je dejala vodja vladne agencije za staroselce FUNAI Joenia Wapichana.

Staroselskim aktivistom pa so se v bran njihovim pravicam pridružili tudi okoljevarstveniki, saj je več študij dokazalo, da so rezervati med najboljšimi načini za boj proti krčenju gozdov in podnebnim spremembam.

Kritiki zakona so opozarjali, da staroselci ne bi mogli več pridobiti nazaj območij, s katerih so jih med drugim izgnali v času vojaške diktature.

Sodniki bodo prihodnji teden preučili, kaj to pomeni za več kot 260 primerov, ko so zasebniki in podjetja v okviru sedaj neustavnega zakona pridobili zemljišča staroselcev. Čeprav je sodišče odločilo v prid staroselcem in bodo lahko nazaj dobili ta območja, pa bi lahko trenutni lastniki zemljišč prejeli odškodnino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.