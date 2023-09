Kenan Bajrić je v dresu Slovana Bratislave odigral celoten obračun. Turški Fenerbahče, za katerega Miha Zajc ni igral, je v skupini H doma premagal Nordsjaelland, Spartak Trnava Adriana Zeljkovića in Mihe Kompan Breznika pa je klonila proti Ludogorcu z 0:4. Poražen je bil tudi Ester Sokler pri Aberdeenu, ta je v gosteh izgubil z Eintrachtom iz Frankfurta z 2:1. V tej skupini je Paok s 3:2 premagal Helsinke.

Na domači zelenici je slavila Legia Varšava, ki je brez pomoči Blaža Kramerja premagala Aston Villo s 3:2. Zrinjski je po zaostanku z 0:3 v drugem polčasu proti nizozemskem AZ Alkmaarju zrežiral preobrat in slavil s 4:3. V skupini F je Ferencvaros premagal srbski Čukarički, Genk in Fiorentina pa sta se razšla brez zmagovalca 2:2.

V skupini B je Maccabi Tel Aviv z nekaj napora s 3:2 ugnal islandski Breidablik, medtem ko je bil izid med Zoryo Lugansk in Gentom 1:1. Visoko domačo zmago so vpisali nogometaši zagrebškega Dinama, ki so s 5:1 nadigrali Astano, Viktoria Plzen pa je doma minimalno ugnala Ballkani. V skupini D tekmi med Bruggom in Bešiktašom ter Luganom in Bodö/Glimtom nista dali zmagovalca.