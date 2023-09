Od treh slovenskih nogometašev v vrstah atenskega kluba je le Adam Gnezda Čerin odigral celo tekmo, Šporar pa je v igro vstopil v 68. minuti. Deset minut kasneje je po podaji reprezentančnega in klubskega soigralca po lepo odmerjenem strelu zadel za 2:0, medtem ko Benjamin Verbič ni bil v kadru zasedbe, ki jo vodi Srb Ivan Jovanović.

Na drugi tekmi skupine F je francoski Rennes zanesljivo ukanil izraelski Maccabi iz Haife s 3:0. Za četrtouvrščeno zasedbo francoskega prvenstva iz minule sezone so zadeli Ludovic Blas (1.), Adrien Truffert (31.) in Turek Bertug Yildirim (56.).

Avstrijski Sturm iz Gradca je na prvi tekmi skupine D pred domačimi gledalci izgubil proti portugalskemu Sportingu iz Lizbone z 1:2. Slovenski reprezentant Jon Gorenc Stanković je odigral celo tekmo za avstrijske podprvake, medtem ko Tomi Horvat v igro vstopil v 68. minuti. Avstrijsko zasedbo je v 58. minuti v vodstvo popeljal 20-letni Danec William Boving, nato pa je pobudo prevzela ekipa iz portugalske prestolnice. V 76. minuti je izenačujoči gol dosegel Šved Viktor Gyokeres, zmagovitega pa 20-letni Ousmane Diomande iz Slonokoščene obale v 86. minuti.

Angleški Liverpool je v okviru skupine E v avstrijskem Linzu ob polčasu zaostajal 0:1, v drugem pa je le uveljavil svoje prednosti ter z goli Urugvajca Darwina Nuneza, Kolumbijca Luisa Diaza in Egipčana Mohameda Salaha zmagal s 3:1.

Nemški Bayer iz Leverkusna je vse dvome o prvi zmagi v skupini H proti švedski ekipi Häcken razrešil v prvi polovici tekme, ko sta med 10. in 16. minuto zadela Florian Wirtz in Maročan Amine Adli. V drugi polovici tekme sta visoko zmago lekarnarjev med 66. in 70. minuto potrdila Nigerijec Victor Boniface in Jonas Hofmann.