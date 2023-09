Ali se Krki sploh sme reči ne?

Prvi mož novomeške Krke Jože Colarič na novinarskih konferencah v zadnjih letih med najpomembnejšimi bodočimi Krkinimi naložbami nikoli ne pozabi omeniti Sinteze 2 v Krškem. Gre za obrat za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin, ki jih nato Krka vgrajuje v svoja zdravila, novo tovarno, ki naj bi jo zgradili v štirih letih, pa potrebuje zaradi visoke rasti povpraševanja po njenih izdelkih. Naložba, vredna 163 milijonov evrov, predvideva gradnjo obrata Sinteze z letno zmogljivostjo 150 ton učinkovin. Ta bo povezana z novim skladiščem tekočih surovin, kjer se bodo organske snovi (topila) skladiščile v rezervoarjih s kapaciteto 40 kubičnih metrov. Kapaciteta skladiščenja bo 920 kubičnih metrov, v rezervoarjih pa bodo skladiščene »izključno snovi, ki so med sabo združljive in njihovo mešanje ne more povzročiti eksplozije«, zagotavljajo v Krki. Zgradili bodo tudi kemijskoanalitski center z laboratoriji ter visoko učinkovito čistilno napravo.