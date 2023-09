Padec tečajev delnic konec preteklega tedna je predvsem rezultat zaskrbljenosti v visokotehnološkem sektorju. Najprej je Apple predstavil novi iphone 15, ki je bil sprejet z mešanimi občutki in je nekoliko ohladil optimizem glede družbe. Predvsem je na tečaje vplivala novica, da je tajvanski proizvajalec polprevodnikov zaustavil nakup nekaterih delov. Sektor polprevodnikov je bil namreč eno glavnih gonil rasti v letošnjem letu, zato so znaki, da se povpraševanje na trgu ohlaja, nekoliko prestrašili vlagatelje. Bolj pozitivna je novica, da so delnice britanskega oblikovalca mikročipov začele kotirati na borzi Nasdaq in prvi dan dosegle pozitivno donosnost tečaja. Vlagatelji so bili pozorni tudi na gibanje ameriških zakladnih menic, kjer so donosi rahlo narasli.

Bistveno bolje so jo pretekli teden odnesli evropski delniški indeksi. Pred zasedanjem evropske centralne banke (ECB) je bilo veliko nejasnosti, ali bo banka dvignila obrestno mero ali ne. Inflacija v območju evra je namreč še vedno relativno visoka, visoke obrestne mere in ohlajanje rasti na Kitajskem pa negativno vplivajo na gospodarsko aktivnost v regiji. ECB se je odločila, da bo vendarle dvignila obrestno mero za 0,25 odstotne točke, na štiri odstotke, a je hkrati guvernerka Christine Lagarde nakazala, da najverjetneje novih dvigov ne bo, kar so z zadovoljstvom sprejeli vlagatelji v evropske kapitalske trge. Dobro so se odrezale tudi britanske delnice, saj je padec vrednosti britanskega funta pozitivno vplival predvsem na velike izvozne britanske korporacije, ki so zato bolj konkurenčne.

Evropske delnice so se dobro odrezale tudi zaradi dobrih novic iz Kitajske, ki se že dalj časa ukvarja s sistemskimi težavami, predvsem na področju nepremičnin. Partija je namreč sprejela določene fiskalne ukrepe, namenjene oživitvi gospodarstva, in očitno je bila vsaj kratkoročno uspešna. Prodaja je namreč avgusta na letni ravni zrasla za 4,6 odstotka, kar je bistveno več, kot so pričakovali analitiki. Anketa Reutersa je namreč napovedovala zgolj 3-odstotno rast, julija pa je bila ta rast 2,5-odstotna. Tudi industrijska proizvodnja je bila nad pričakovanji, avgusta je znašala 4,5 odstotka, medtem ko je bila mesec prej na letni ravni zgolj 3,7-odstotna. Kitajska centralna banka je sporočila, da bo zmanjšala količino denarja, ki jo morajo imeti banke v rezervi, z namenom povečanja likvidnosti v gospodarstvu. Čeprav so te novice pozitivne, so težave Kitajske še vedno resne. Globalno povpraševanje po njihovih proizvodih se še naprej ohlaja, domače povpraševanje je šibko, težavam na nepremičninskem trgu pa ni videti konca. Zadnja žrtev je še eno izmed 20 največjih nepremičninskih podjetij, Sino Ocean, ki je sporočilo, da zaradi likvidnostnih težav začasno ustavlja plačilo obveznosti dolarskih obveznic.