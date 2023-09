Že vrsto let si prizadevamo vzpostaviti močno kulturo zaupanja med sodelavci, ki vključuje sodelovalen odnos z vodji. Izhodišče: zaposleni naj se na delu počutijo vključeni in pomembni, da bodo sproščeni in kreativni, svojo pripoved prično v Mikro+Polo. »Naša vizija je, da posel spreminjamo v igro, da navdihujemo k rasti in ustvarjanju boljšega sveta in družbe. Naši zaposleni so ključ za uresničevanje teh usmeritev.« Vedno imajo v mislih dodano vrednost. Želijo presegati pričakovanja svojih strank, zato se trudijo zagotoviti, da imajo zaposleni vse, kar potrebujejo za uspeh, da razvijajo svoje talente, da so maksimalno zavzeti, a da se lahko tudi sprostijo.

Ponujajo zdrav zajtrk in malico v lastni kuhinji, sveže sadje 2x tedensko, sproščeno in neformalno delovno okolje, tako v oblačenju kot v komunikaciji. Skrajšali so delovnik na 37 ur, imajo neomejen plačan dopust. Spoštujejo vse vrste raznolikosti in živijo medgeneracijsko sodelovanje, spodbujajo timsko delo, pobude vseh zaposlenih in tolerirajo (poštene) napake. Organizirajo teambuilding izlete, športne dneve, sofinancirajo redno skupinsko fitnes vadbo in ples salse (oboje deloma v delovnem času). Skozi akcijo Povezujmo se skozi šport pa spodbujajo neformalno druženje zaposlenih ob rekreaciji – do dvakrat letno med delovnim časom, na stroške podjetja. Otroci in domači ljubljenčki so vedno dobrodošli.

Posamezni oddelki si organizirajo tudi svoje teambuildinge, ki so po pravilu drugačni, odpičeni ter usklajeni z letnim motom podjetja – za 2023 je to Sodelovanje in povezovanje. »Imamo tudi delovni tim, ki se sestaja in predlaga ideje za razne izboljšave. Večina se jih nanaša na prilagajanje delovnega časa različnim delovnim nalogam, tako recimo delavec v proizvodnji in serviser na terenu nimata enakega delavnika in jima posledično tudi različne bonitete pridejo prav,« pojasni novitete Samo Podgornik, strokovni sodelavec v marketingu.

Od znanja do zabave

Nudijo redno izobraževanje, usposabljanja za razvoj mehkih veščin in osebnostni razvoj. »Dajemo tudi možnost zamenjave delovnega področja, če si želijo novih izzivov.« Interna knjižnica nosi naslov Mikro bukvišče, v tem naprednem mariborskem podjetju, tudi prejemniku priznanja Vključi.vse so tudi kotički za sproščanje in vadbo, organizirajo interni turnir v namiznem tenisu. Dvakrat letno imajo popoldanske zabave, tematske novoletne zabave pa so že legendarne, se pohvalijo. Zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih redno preverjajo z internimi ali zunanjimi raziskavami in na rednih individualnih razgovorih.O vseh teh aktivnostih obveščajo zaposlene in javnost preko družabnih omrežij, spletne strani in javno dostopnega internega časopisa Mikrofon. »Na našem YouTube kanalu so na ogled trije promocijski videi, ki služijo tudi pri zaposlitvenih oglasih. Iščemo multitalente z dodano vrednostjo, ki so pripravljeni in željni razvijati svoje sposobnosti. Zaposlene o razpisanih delovnih mestih in vseh dogajanjih obveščamo še po mailu in MS Teams. V letošnjem letu smo zagnali nagradno igro 'Posel spreminjamo v igro' v vrednosti 50.000 €, v kateri naš direktor prijavljenim zaposlenim in zunanjim udeležencem podarja 10 delavnic, na katerih deli svoje izkušnje in znanje,« zaokrožijo.