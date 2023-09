Razstava: Otroci iz Černobila na Kubi

Tik po jedrski katastrofi v Černobilu so 26.000 otrok iz Ukrajine, Rusije in Belorusije pripeljali čez ocean, da bi jih zaradi posledic sevanja zdravili na Kubi. To pa je zgodba o mednarodni solidarnosti, ki je skoraj utonila v pozabo.