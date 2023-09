Obračun velikanov na Allianz Areni je bil po okusu navijačev. Napadalnemu nogometu obeh moštev je sledilo skupno kar sedem golov, na koncu pa je bil rezultat realen odraz razmer na igrišču in trenutnih form. Bayern je s 4:3 porazil Manchester United in še poglobil krizo angleškega moštva, ki je v nizu treh zaporednih neuspehov in štirih na zadnjih petih tekmah.

Če dosežeš tri gole v Münchnu, moraš osvojiti vsaj točko

Da se za Manchester United obeta dolg večer, je dal vedeti že prvi gol. Moštvo trenerja Erika Ten Haga je sicer v obračun krenilo pogumno, a vse podrlo v 28. minuti. Takrat je Leroy Sane proti Andreju Onanaju sprožil navidezno nenevaren strel, a je nigerijski vratar posredoval izredno slabo in gostiteljem podaril vodstvo. Gostje se po tem več niso pobrali. Onana je k Manchestru Unitedu prestopil poleti iz Interja za dobrih 50 milijonov evrov, a se zaenkrat ni proslavil. Angleško moštvo je na dozdajšnjih šestih tekmah prejelo že 14 golov, za nekatere je kriv tudi Onana, ki se je po tekmi posul s pepelom. »Takšno je življenje vratarja. Tekmo smo začeli dobro, po moji napaki pa povsem izgubili nadzor. Smo v težkem položaju, tudi sam osebno, saj sem pustil ekipo na cedilu. Zelo dobro smo kontrolirali potek, Bayern si ni ustvarjal priložnosti, ob prvem strelu pa sem naredil napako. To je bil ključen razlog za poraz, saj smo nato občutno padli. Če iz Münchna nismo odnesli niti točke, je to izključno moja krivda. Iz teh situacij moram potegniti kaj pozitivnega in napredovati. Dokazati moram, da se United ni zmotil, ko je vložil toliko denarja za moj nakup. Začetek kariere pri novem klubu ne gre po mojih načrtih, a bom naredil vse, da krivuljo obrnem navzgor.«

Kljub napaki je Onana v nadaljevanju obračuna prišel do petih obramb, trener Erik ten Hag pa krivde za poraz ni želel zvaliti na le enega igralca. »Dobro je, ko se igralci zavedajo, da so storili napako, a vsekakor Onana ni edini krivec za poraz. Kaj takšnega se v nogometu zgodi, a morali bi odreagirati kot ekipa. Napake so sestavni del igre, ena ne sme spremeniti poteka dogodkov. Reakcija je bila, a smo Bayernu prepoceni dovolili, da je vsakokrat znova pobegnil. Če dosežeš tri gole v Münchnu, moraš osvojiti vsaj točko. Smo v obdobju, ko gre vse proti nam. A ne smemo jokati in izgubiti upanja. Nihče nam ne bo pomagal. Le sami se lahko poberemo s trdim delo in samozavestjo.«

Pri Bayernu so bili z zmago zadovoljni, manj z dejstvom, da so prejeli tri gole. »Na koncu dneva smo si zmago zaslužili. Vsaka zmaga v ligi prvakov pomeni veliko. Pomembna je bila za našo samozavest in razvoj, a moramo še kar nekaj stvari popraviti. Slabo smo krenili v tekmo. Z goloma smo se dvignili. Občutek sem imel, da smo v drugem polčasu, ki smo ga izgubili, igrali precej bolje kot v prvem, ki smo ga dobili. Trije prejeti goli so preveč, a po drugi strani smo po vsakem odlično reagirali, kar je dober znak,« je povedal trener Bayerna Thomas Tuchel, ki moštva ni smel voditi z roba igrišča, saj je na zadnji tekmi lanske sezone lige prvakov prejel rdeči karton.

Še bolj sanjsko, kot si je predstavljal

Kazalo je, da bo zgodovinski debi za nogometaše Uniona iz Berlina v ligi prvakov sanjski. Ne le, da so krst doživeli na stadionu Santiago Bernabeu proti najtrofejnejši ekipi v najelitnejšem evropskem klubskem nogometnem tekmovanju, do samega zaključka so v rokah držali točko. A nato je v zadnji akciji na tekmi udaril kdo drug kot Jude Bellingham. Anglež, ki je poleti za dobrih 100 milijonov evrov v Madrid prišel iz Borussie Dortmund, nadaljuje s sanjskim začetkom v novem dresu. Na prvih šestih tekmah je dosegel po gol na vsaki, vsakokrat pa je njegovo moštvo slavilo zmago. »Kar naježim se, ko pomislim, kaj vse se mi dogaja. Igrati za Real Madrid je še bolj sanjsko, kot sem si predstavljal. Izjemno hvaležen sem, da lahko nosim beli dres. Kako velik je ta klub, resnično razumeš šele, ko si tu. Lepšega občutka, kot zadeti zmagoviti gol tik pred koncem tekme, ni. Precej lepše je tako, kot če bi ga zabil v 15. minuti. Vem, da navijači ob tem bolj trpijo, a je zadovoljstvo vseh na koncu še precej večje,« je misli strnil Jude Bellingham.

*** 9 golov od skupno 25 na sredinih tekmah prvega kroga lige prvakov je padlo v zadnjih desetih minutah in sodnikovem podaljšku.