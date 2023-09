Na petem turnirju spletne serije Champions Chess Tour 2023 (CCT) je zmago pričakovano slavil Magnus Carlsen. V velikem finalu je premagal Alirezo Firouzjo, mladega Iranca, ki nastopa pod francosko zastavo. Turnirji serije CCT, ki so razdeljeni na tri divizije, potekajo po neobičajnem sistemu, v obrisih spominjajo na svetovno hokejsko prvenstvo. Razlika je le, da poraženci v kvalifikacijskih dvobojih znotraj skupin niso dokončno izločeni iz nadaljnjih bojev, preko dodatnih dvobojev se lahko vrnejo v boj za turnirsko zmago.

Na tem turnirju se je pripetilo, da je Magnus v prvem delu ugnal Firouzjo s 3:0, vendar je slednji dobil še eno priložnost, ki jo je izkoristil in si priigral veliki finale. V zaključni del četverice sta se poleg Carlsena, ki je kot zmagovalec kvalifikacij čakal na drugega finalista, in Firouzje uvrstila še Uzbekistanec Nodirbek Abdusatorov in senzacionalni beloruski velemojster Denis Lazavik. Velika asa Wesley So in Fabiano Caruana sta tokrat ostala praznih rok. Mnogi iz svetovnega vrha pa so nastopili celo v drugi in tretji diviziji. Magnus je duhovito tvitnil: »Ostal sem sam z otroci!« Namesto da bi izjavo razumeli kot simpatično šalo, so patetični tviteraši, ki jih seveda niti v kraljevski igri ne manjka, v njej videli podcenjevanje. Magnus se seveda ni opravičil, zakaj le, pojasnil pa je, da se je le šalil, nihče od trojice namreč ni starejši kot 20 let (Firouzja).

Začela se je zaključna drama. V prvem dvoboju je komaj 17-letni Lazavik nadaljeval svoj senzacionalni pohod. Dobil je Abdusatorova, ki ima na svetovni jakostni lestvici 150 ratinških točk več. Po veliki zmagi ga je čakal obračun s Firouzjo. Boj je bil srdit in izenačen, zmagale pa so izkušnje, ki si jih je v treh, štirih letih v bitkah s šahovskimi velikani pridobil Alireza. »Denis bi si zaslužil zmago,« je tvitnil Firouzja. »Toda vse to me spominja name pred nekaj leti, ko sem izgubljal dobljene partije proti Caruani, Aronjanu, Soju ... Če hočeš naprej, moraš skozi te težke preizkušnje.«

Veliki finale ni bil v ničemer podoben dvoboju v preliminarnem delu. Firouzja se je tokrat pokazal kot nasprotnik po meri. Uvodni partiji v pospešenem šahu sta se končali brez zmagovalca. Sledili sta hitropotezni partiji. Prvo je dobil Magnus, drugo Firouzja. Končalo se je z zlato partijo, kjer ima črni manj časa na uri, vendar mu za zmago zadostuje remi. Norvežan, ki je imel črne figure, je bil na ravni naloge in partijo dobil. Za zmago je prejel 30.000 ameriških dolarjev, poraženec pa deset tisočakov manj. Finalni obračun je imel posebno, prestižno težo. Lani je Carlsen kot razlog, zakaj se odpoveduje naslovu svetovnega prvaka, navedel, da je v svojih petih dvobojih premagal tako predhodno generacijo (dvakrat Ananda) kot svojo generacijo (Karjakina, Caruano in Nepomnjaščija), izziv zanj bi bil torej lahko le nasprotnik iz prihajajoče generacije. Kot realnega tekmeca je izpostavil prav Firouzjo. Turnirji v hitrih disciplinah niso stoodstotno merodajni, toda z vsako tovrstno zmago Magnus potrjuje malone nadčloveško superiornost. Pravzaprav je sam sebi najhujši nasprotnik. Ustavi ga lahko le nemotiviranost, katere znaki so se v zadnjem letu, dveh nekajkrat pokazali.