Tresla se je gora, rodila se je miš. Tako lahko opišemo dogajanje v zadnjih dneh v Nogometnem klubu Maribor, kjer je grešni kozel postal prvi zvezdnik ekipe, 35-letni Josip Iličić. Potem ko je Maribor v soboto v Stožicah izgubil veliki slovenski derbi z Olimpijo, je trener Damir Krznar na treningu v nedeljo Iličiću sporočil, da nanj ne računa več, zato ga ne želi več v ekipi. Enainpetdesetletni Zagrebčan je o Iličiću vseskozi govoril spoštljivo in ga branil, ko pa je videl, da je zaradi njegove večne nepripravljenosti vse skupaj postalo neznosno in je bila ogrožena njegova služba, je jasno povedal »jaz ali on«.

Vodstvo kluba podprlo odločitev trenerja Krznarja

Odločitvi hrvaškega trenerja je sledila kopica sestankov, po katerih se je oglasil klub s sporočilom, da je bila na trenerjevo pobudo sprejeta odločitev, da bodo v prihodnosti aktivnosti moštva potekale brez prisotnosti Josipa Iličića, ki bo do nadaljnjega vadil po samostojnem, klubskem programu, zato ga ne bo med kandidati za naslednje tekme. To pomeni, da sta upravni odbor in Šuler podprla trenerjevo odločitev. V sporočilu so še zapisali, da so si vsi udeleženci v odkritem pogovoru izmenjali stališča in se dogovorili za prihodnje korake. O odnosu igralca na igrišču in ob njem pa niso zapisali ničesar. Odstranitev Iličića iz ekipe še ne pomeni, da so vsi problemi v klubu razrešeni.

Za Iličićem, ki se je rodil v Prijedorju v BiH in je prišel v Slovenijo star eno leto z mamo Ano in bratom Igorjem, se je vedno dvigoval prah. Svoj razkošen nogometni talent je razkazoval že na ulicah med bloki v naselju Planina v Kranju in tudi v šolo je hodil z nogometno žogo v torbi. Slovenska javnost ga je prvič spoznala, ko je z drugoligaša Bonifike prestopil v ljubljanski Interblock, ambiciozni projekt poslovneža Joca Pečečnika, ki je se je končal neslavno. Zvezdniška ekipa, ki naj bi se borila za vrh lestvice, je izpadla v drugo ligo, potem ko je bil na dveh tekmah dodatnih kvalifikacij boljši drugoligaš Triglav. Čeprav je bil Iličić najboljši igralec Interblocka in največji slovenski talent, ga je športni direktor Nenad Protega, ki je začasno postal trener, na povratni tekmi v gorenjski prestolnici posedel na klop. Urbana legenda pravi, da zato, ker je ocenil, da ne bo maksimalno zavzet in borben proti svojim kranjskim someščanom, kar je bila velika napaka.

Po izpadu Interblocka je bil tako razočaran, da je pri 21 letih resno razmišljal o koncu kariere. Želel je le še igrati mali nogomet in si najti službo. Skozi ograjo stadiona je opazoval treninge Olimpije, ki pa ni pokazala nobenega zanimanja za bodočega asa. Kar niso videli kadrovniki v Rastoderjevi Olimpiji, je prepoznal športni direktor Maribora Zlatko Zahović in en telefonski klic je spremenil življenje Jojotu ter ga izstrelil med mednarodne zvezdnike. Postal je vodilni igralec kluba in obnorel navijače ter tekmece tako, da ga je dobesedno čez noč kupil Palermo, ki je bil nasprotnik Maribora v kvalifikacijah za evropsko ligo. Iličić se je tako v Ljudskem vrtu zadržal le slaba dva meseca julija in avgusta 2010, ko je za tedaj rekordno klubsko odškodnino 2,3 milijona evrov prestopil v Palermo v paketu, saj je Zahović zraven dodal še vezista Armina Bačinovića.

V Palermu se je začela njegova zgodba, ki je v Italiji z vzponi in padci trajala kar 12 let. S svojo virtuoznostjo in nepredvidljivostjo, ko si je prislužil vzdevek Il Professore (Profesor), je postal eden najbolj prepoznanih igralcev serie A, ko je igral za Palermo, Fiorentino in Atalanto. V Bergamu je doživel najbolj zvezdne in tragične trenutke. Na tekmi lige prvakov proti Valencii je dosegel štiri zadetke in postal prvi igralec v zgodovini tekmovanja s takšnim dosežkom na gostovanju. Takoj po tekmi v Valenciji se je začela njegov življenjska kalvarija. Bergamo, kjer domuje Atalanta, je bil zaradi covid-19 najbolj prizadeto mesto v Italiji, zato je zapadel v globoko depresijo. Ko se je vrnil na igrišča, so se v začetku leta 2022 znova pojavile psihične težave in Atalanta lani ni podaljšala pogodbe.

Veličasten sprejem in skromen učinek

Ko se je Iličić oktobra lani vrnil v Ljudski vrt kot prosti igralec, so ga sprejeli z navdušenjem. Sprejem je bil glede na njegov ugled veličasten, učinek pa izjemno skromen, čeprav mu je klub dal veliko časa in zaupanja. Vseskozi se vlečejo težave s telesno pripravljenostjo in preveliko težo. Vprašljiva je bila tudi pripadnost klubu. Medtem ko je bil uradno poškodovan, je za lasten užitek igral mali nogomet ali med tekmami Maribora v Evropi doma pekel koruzo. V soboto v Stožicah ni deloval kot del ekipe, saj se je med odmorom ogreval povsem po svoje. Ko so se pojavile govorice, da ga bodo nagnali iz Maribora, je na družbenih omrežjih objavil fotografijo z nagrado iz leta 2019, ko je bil izbran v najboljšo enajsterico serie A. Ne glede na neuspešno drugo mariborsko epizodo je še vedno veliko ime nogometa.

*** Iličić bo do nadaljnjega treniral po samostojnem programu z načrtom, da pride do tiste stopnje pripravljenosti, da ga spremljamo na igrišču v takšni podobi, ki si jo želi on sam in seveda vsi mi. Marko Šuler, športni direktor Maribora