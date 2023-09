Parafest: Navdih so našli v športu

Na parafestu Postani športnik so uspešni slovenski parašportniki mladim invalidom predstavili priljubljene parašporte. Namen dogodka je med mladimi invalidi vzbuditi željo po gibanju in ukvarjanju s športom, kar je tudi osrednji cilj programa Postani športnik. Mladi obiskovalci in tudi strokovni delavci so lahko spoznali in se preizkusili v namiznem tenisu, bocci, paraatletiki in parakolesarstvu.