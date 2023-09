“Prijazna” fakulteta

Ob obiskovanju zadnjega letnika gimnazije v ZDA sem imel priložnost izkusiti tudi šolanje dijakov športnikov. Doma sem se intenzivno ukvarjal z nogometom in tako sem v ameriški šoli lahko s svojim znanjem pomagal šolski ekipi, ki je tekmovala v regijski srednješolski ligi. Ker je bila v ameriški šoli športna vzgoja vsak dan eno šolsko uro, smo jo imeli vsi športniki zadnjo uro pouka in je bila hkrati začetna ura treninga. Trening je potekal vsak dan do petih popoldan, tekme smo prav tako igrali v petek popoldne, tako da nismo manjkali pri pouku.