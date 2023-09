Borut v škornjih

Pozornejši bralci ste, če že niste spremljali neposrednega TV-prenosa ali kakšnega posnetka iz parlamenta, v naši včerajšnji rubriki Nepreslišano prebrali, da je vodja poslanske skupine vladajočega Gibanja Svoboda Borut Sajovic v razpravi o zakonu o kmetijski zbornici v državnem zboru pred poslanci in TV-kamerami na debelo citiral navedbe iz pričujoče znamenite rubrike N. N., kjer smo ondan popisali, za kakšne službe vse se poteguje nekdanji minister za kmetijstvo Jože Podgoršek, kako mu nikjer ne uspe in da je zato moral na koncu iskati uteho v Janševi SDS. Ob koncu Sajovic obnovi anekdoto, kako sta s Podgorškom leta 2018 želela v tržiški občini (tam je bil Sajovic župan) obiskati kraje, prizadete po tedanji ujmi, in da se je Sajovic na ta obisk pripravil oblečen v delovno uniformo in obut v škornje, Joža pa da je bil »v obleki in ta lepih čevljih«.