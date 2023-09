»Grozljivo, da so drogo našli na kraju, ki je namenjen skrbi za otroke. V čem je smisel, da jo hraniš pri otrocih?« se je v pogovoru za The New York Times obupan spraševal oče malega Nicholasa, ki je pred dnevi umrl zaradi zastrupitve s prepovedano drogo fentanil. Poleg Nicholasa, ki bi novembra dopolnil dve leti, so v dnevnem centru za varstvo otrok v newyorškem Bronxu skoraj umrli še trije malčki. Kilogram fentanila je bil skrit pod podlogo, na kateri so spali. Policija je v omari na hodniku našla še dve stiskalnici, ki jih preprodajalci uporabljajo za pakiranje droge. Vrtec z imenom Divino Nino oziroma Božanski otrok je tako postal mesto tragedije, ki jo je policijski komisar Edvard Caban označil za »nočno moro vsakega starša«.

Policija je ovadila 36-letno Grei Mendez, vodjo centra, in 41-letnega Carlista Aceveda Brita, ki je kot najemnik živel v spalnici vrtca. Tam so v omari našli še eno stiskalnico. Za zdaj ju sumijo enajstih kaznivih dejanj, vključno z umorom. Če bosta obsojena po kateri koli točki obtožnice, jima grozi od 20 let zapora do dosmrtne kazni. Tožilci trdijo, da je Mendezova, potem ko je ugotovila, da so trije otroci v vrtcu neodzivni, opravila več klicev, vključno z dvema možu. Šele potem je poklicala interventno številko 911.

Nekaj minut preden so prispeli reševalci, ki so Nicholasa in druga dva otroka odpeljali v bolnišnico, je mož Mendezove (živela sta zraven vrtca) vstopil v objekt. Približno dve minuti pozneje je od tam odhitel z več vrečkami. Policija ga še vedno išče. Čeprav so v bolnišnico odpeljali tri otroke, stare osem mesecev, eno in dve leti, se je izkazalo, da se je z drogo zastrupil še en fantek. Mama ga je iz vrtca odpeljala ob 12.15, ko pa sta prišla domov, se dveletnik ni več odzival. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer so mu še rešili življenje.

Vrtec le krinka

Po prepričanju tožilcev sta se Mendez in Acevedo Brito z mamili ukvarjala vsaj od julija. Vrtec naj bi bil zgolj krinka za njune dejanske posle. Odvetnica Mendezove je izjavila, da njena stranka ni vedela za drogo. Tožilci pa so sporočili, da je pred aretacijo s telefona izbrisala okoli 20.000 sporočil, a jim jih je uspelo obnoviti.

Zanimivo je, da so mestni inšpektorji v začetku septembra nenapovedano obiskali vrtec, odprt januarja. Ugotovili niso nobenih nepravilnosti, niti glede shranjevanja zdravil oziroma drugih ogrožujočih snovi. Mestni komisar za zdravje Ashwin Vasan je razložil, da rutinski pregled ne obsega iskanja močnih sintetičnih opioidov. »Zelo mi je žal, toda eno od področij, za katera naši inšpektorji niso usposobljeni, je iskanje fentanila. Kaj vem, mogoče bi se pa tudi to moralo spremeniti,« je dejal na novinarski konferenci.

»Najtežje se je vrniti domov, odpreti vrata in ne videti Nicholasa, ki kliče očka, očka. To je pretežko …« je v intervjuju za CBS New York povedal oče ob smrti Nicholasa, najmlajšega od petih otrok. »Poglejte, kaj se je zgodilo,« je dejala njegova močno pretresena mama. »Če bi vedela, bi ga vzela stran …« je dodala. Njen sinček je vrtec obiskoval komaj en teden.