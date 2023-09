Freske bodo obogatile turistično ponudbo Celja

Pred leti so arheologi v eni od razkošnih vil nekdanje Celeie naleteli na edinstvene freske, stare približno 2000 let. Gre za dragoceno najdbo, ki bo v bližnji prihodnosti na ogled tudi širši javnosti. Celjska občina je namreč zagotovila denar za začetek prenove stare grofije in še nekaterih drugih pomembnih spomenikov kulturne dediščine v Celju.