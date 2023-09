»Kljub ne preveč ugodnim razmeram za rast v tem poletju, predvsem zaradi obilice dežja, veseli podatek, da nam je uspelo v največji meri ohraniti zdravo grozdje,« so po šesti trgatvi v grajskem vinogradu sporočili iz javnega zavoda Ljubljanski grad. Glede na meritve si obetajo soliden letnik in polno rodnost, kar pomeni dober kilogram grozdja na trto. Leta 2024 pričakujejo ustekleničenje približno 600 buteljk posamezne sorte.

Na Kmetijskem inštitutu Slovenije so v dneh pred trgatvijo ustekleničili grajsko vino letnik 2022, ki ga ocenjujejo za zelo dober, če ne najboljši letnik v kratki zgodovini vinograda. Lani so bile namreč vremenske razmere ugodne, rodnost trt primerna in dozorelost grozdja ob trgatvi več kot odlična. Napolnili so 720 steklenic rdečegrajca in 480 steklenic belpina. Vino bo kmalu na voljo v grajski trgovini in gostinskih lokalih na ljubljanskem gradu.