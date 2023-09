Škofjeloški pasijon šele 2026

Ponovna uprizoritev Škofjeloškega pasijona je bila načrtovana leta 2025, vendar se bo tudi zaradi avgustovskih poplav in prenove Mestnega trga zamaknila predvidoma v leto 2026. »Naš najpomembnejši kulturni projekt in nesnovna dediščina človeštva je v koronskih letih doživel zelo nesrečno usodo, saj je bilo vse pripravljeno na veliko uprizoritev ob 300-letnici pasijona. V odboru za Škofjeloški pasijon se veliko pogovarjamo o prihodnji uprizoritvi,« je prejšnji teden na seji občinskega sveta povedal škofjeloški župan Tine Radinja. »Ogromno debat je bilo vezanih na vprašanje, kako sočasno izvesti pomemben projekt prenove Mestnega trga in poskrbeti za uprizoritev pasijona. Z naravno katastrofo so se stvari še bolj zakomplicirale,« je izpostavil župan. Tako so v odboru prišli do zaključka, da uprizoritev v letu 2025, ki je bilo predvideno kot prvi možni termin, ne bo izvedljiva. »Bomo pa naredili vse, da bi Škofjeloški pasijon ponovno izvedli leta 2026,« je poudaril.