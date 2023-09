Pevec Challe Salle se je danes na Osnovni šoli Mihe Pintarja Toleda v Velenju z otroki pogovarjal o nasilju med vrstniki. Kot je dejal, je bil v srednji šoli tudi sam žrtev psihičnega nasilja in zbadanja. Otroci so mu pozorno prisluhnili, nato pa tudi sami povedali o svojih izkušnjah, ki so jih imeli z nasiljem, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).

Na današnjem dogodku v Velenju so predstavili preventivno akcijo Nasilje je čist' out!, v okviru katere so oblikovali plakate in knjižne kazalke, na katerih so informacije o oblikah medvrstniškega nasilja in napotki, kam naj se otroci in mladostniki obrnejo po pomoč, če postanejo žrtve tovrstnih dejanj.

Plakate, ki med drugim nagovarjajo tudi strokovne delavce na šolah k uporabi protokola, ko pride do primera nasilja, bo policija v naslednjih dneh razdelila vsem osnovnim šolam po Sloveniji. Vsi učenci od 5. do 9. razreda pa bodo prejeli tudi knjižne kazalke z različnimi uporabnimi informacijami za obravnavano področje.

»Policisti smo s to akcijo želeli otrokom na nevsiljiv način sporočiti, da nasilje ni sprejemljivo in da lahko v vsakem trenutku poiščejo pomoč,« je dejal policijski inšpektor v sektorju uniformirane policije na Policijski upravi Celje Boštjan Kavc.

»Nikakor si ne moremo zatiskati oči, da se tudi na naši šoli, kot tudi drugih šolah, ne pojavljajo primeri medvrstniškega nasilja. Zatorej je ključnega pomena, da šola takšne primere zazna, ob njih reagira in polaga veliko pozornosti na preventivi in ozaveščanju vseh deležnikov izobraževalnega procesa: učencev, učiteljev in staršev,« pa je med drugim dejal ravnatelj šole gostiteljice današnjega dogodka Sebastjan Kukovec.

Dodal je, da jim dobro sodelovanje s policijo in drugimi institucijami omogoča, da se lažje spopadajo, zaznavajo in ukrepajo, še preden pride do hujših primerov nasilnih dejanj. »Nasilje je čist' out! je akcija, ki jo bomo šole sprejele in podprle z odprtimi rokami, saj menimo, da lahko s preventivnimi akcijami ozaveščamo otroke, si pridobimo starše ter zmanjšamo primere nasilnih dejanj med šolsko populacijo,« je dejal Kukovec.

Po navedbah GPU so oblike medvrstniškega nasilja različne, tako kot so različni načini njegovega izvajanja. Lahko gre za pretepanje, zmerjanje, spolno nasilje, spletno nasilje, nadlegovanje in podobno.

Otrok ali mladostnik, ki je žrtev nasilja, je velikokrat ustrahovan in ga je strah povedati, kaj se mu dogaja. Pri njem se lahko pokažejo posledice nasilja, kot so depresivnost, slabo samovrednotenje in samospoštovanje, slaba samopodoba, sramežljivost, zadržanost, pasivnost, izolacija, slabši šolski uspeh, odpor do šole, pogosto obolevanje, tudi poskusi samomora.

Prav zato je pomembno, da prepoznamo znake nasilja nad otroki in vemo, kaj storiti oziroma kako ukrepati, da bi ustavili nasilneža in pomagali otroku ali mladostniku, ki je žrtev medvrstniškega nasilja, so še poudarili pri GPU.