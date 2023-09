Nepreslišano: Dr. Simon Krek, digitalni jezikoslovec

Ko sem še kot študent delal diplomo na angleščini, sem že spremljal, kaj delajo drugi jeziki. To je bilo v prvi polovici devetdesetih let. Jasno je bilo, kako se premika. Angleži so jezikovni korpus začeli graditi že v osemdesetih letih, potem sem opazil, da so se začeli s tem ukvarjati Čehi. Jasno je bilo, da je treba nekaj narediti tudi za slovenščino. Takrat je v moji glavi nastal načrt, da bi morali slovenščino postaviti tja, kjer so podobni jeziki.