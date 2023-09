Čeprav je po srednjeročnih napovedih pred nami nekaj dni dežja, je vremenska slika do konca meseca kar ugodna. Še naprej nas bosta grela sonce in ljubezen, v zraku pomešana z delci PM10 in PM2,5. Ampak kaj bi o tem, če smo lahko te dni prebirali eno najbolj državotvornih novic leta. Vsaj za nekaj sekund. »Bosta Robert Golob in Tina Gaber zibala,« se je one dni razbohotil naslov na spletnem mestu Metropolitan.si. Če se je življenje ob na prvo branje radostni novici za hip ustavilo in je Metropolitanova bralna in klikalna skupnost v mislih že začela odpirati najbolj cenjene peneče dobrote, je bilo nadaljevanje branja vredno le požirek kislega vina, saj so glede nosečnosti zabeležili le, da »ne glede na vse, kar se dogaja okrog njiju, ljubezen med premierjem in misico še naprej cveti. Toda ali bi lahko vse skupaj preraslo v še kaj več? Bi si zaljubljenca nekoč lahko ustvarila tudi družino?« Gabrova je ponudila misel, da je vloga mame brez dvoma prisotna v njenih življenjskih ciljih in željah. Na koncu smo v zvezi z naslovom izvedeli zgolj to, da je Gabrova v intervjuju za Nedelo na vprašanje, ali si želi svojih otrok, izdahnila: »Obožujem otroke, kaj bo življenje prineslo, pa ne vem.« Se jim je pa ob tej kratki večstavčno zloženi izpovedi porodilo vprašanje, ki so ga seveda tudi javno izpostavili, in sicer, da ne vedo, kakšne so premierjeve želje, navsezadnje, kot so še pribili, »je Golob že oče, pri šestinpetdesetih pa prav tako ni več ravno najmlajši«.

Da pa Slovenija le ne bo ostala brez otrok plemenite zvezdniške krvi, sta menda že poskrbela Luka Dončić in njegova družica Anamaria Goltes. Vsaj tako smo lahko prebrali na spletnem portalu Top news, koder so se dokopali do te ekskluzivne novice, ki so jim jo sicer posredovali njihovi tajni agenti iz civilne sfere v podobi naključnih prič. »Luka Dončić je bil včeraj s svojo zaročenko opažen v Zupančičevi jami, kjer sta se v Medicinskem centru Ljubljana, eni najbolj znanih zasebnih klinik Marka Bitenca, zadržala skoraj dve uri. Glede na to, da je bil to že drugi obisk slavnega para znane zasebne ordinacije po tem, ko sta Luka Dončić in Anamaria Goltes svojo najstniško ljubezen okronala z zaroko, je naključne priče presenetil nosečniški trebušček znane bodoče mamice. Glede na fotografije ni dileme, da bodo pri Dončićevih zibali. Zdaj je samo še vprašanje, ali prihaja Luka 2 oziroma ali bo znani par dobil fantka ali punčko,« je jedrnato poročilo, ki mu je bil predložen še barvni paparacovski material, na katerem sicer vsaj laično oko ne more prepoznati kakšne zelo opazne nosečniške otekline.

Krava napadla Nizozemki

Veselo je bilo tudi v slovenskih gorah, ki so k sebi poklicale predsednika SDS Janeza Janšo. Po informacijah Slovenskih novic je šef opozicije v nedeljo praznoval 65. rojstni dan, na medmrežju pa razkril, da se je na ta veliki dan potepal po pravljičnem svetu pod Rombonom. Veselo novico so seveda vzhičeno posredovali tudi tistim, ki niso njegovi prijatelji z družbenih omrežij. To, da se je na svoj rojstni dan odpravil v visokogorje, razpečevalcev pomembnih novic niti ni pretirano presenetilo, saj kot so svečano pripomnili, vedo, da je znan kot velik ljubitelj gorništva. Bolj jih je zaskrbelo dejstvo, da se tja gor v steno ni odpravil s svojo soprogo. »Nekoliko pa preseneča njegova družba pri planinarjenju. Kot je znano, je velika navdušenka nad preživljanjem prostega časa v gorskih stenah tudi njegova žena Urška. Vendar na fotografiji ni v njeni družbi, ampak ima ob sebi prijatelja Ivana,« so dodali za konec reportaže z Janševega rojstnodnevnega potepanja.

Bližnje srečanje z naravnimi zakladi Slovenije je imela tudi Zvezdana Mlakar. Obiskala jo je namreč najbolj krvoločna zver, ki kolovrati po slovenskih tleh – medved. O nenapovedanem prišleku je seveda izčrpno gradivo odposlala v svet in splet, vsem tistim, ki še vedno živijo v srednjem veku in niso priključeni na kakšno družbeno omrežje, znajo pa brati, pa so ga posredovali iz uredništva časnika Svet24. »Sem sama doma, pred hišo sem urejala rože, zadaj pa so moji pasji čuvaji ponoreli, lajali so kot nori. Pa sem šla pogledat, kaj za 'en ferajn' je to. In zagledam to puhasto, temno rjavo 'pošast', kako teče za največjim psom, kar po stopnicah! Potem sem tekla tudi jaz, direktno v hišo. Psi so še kar lajali, jaz sem klicala sina, ki mi je poslal posnetek, kmetijo imamo zavarovano tudi s kamerami, in tukaj je slika,« je dogajanje povzela Mlakarjeva in seveda priložila fotoportret hlačate pošasti.

Manj sreče s snidenjem s kleno vrsto pripadnikov slovenskega živalskega kraljestva kot Mlakarjeva sta imeli anonimni Nizozemki, ki ju je, po poročanju spletnega sredstva javnega obveščanja, ki sliši na ime Kamnik.info, napadla krava ne preveč hudega značaja. »Po navedbah Policijske uprave Ljubljana je bilo ugotovljeno, da sta nizozemski turistki v spremstvu psa hodili v okolici Zelenega roba, kjer so se prosto pasle krave. Ko sta se eni izmed krav približali, pa je le-ta eno izmed obeh turistk odrinila, da je padla po tleh, ko pa jo je druga želela pregnati, je odrinila še njo. K sreči velikoplaninska krava vendarle ni bila preveč hudega značaja, tako da sta obe Nizozemki ob bližnjem srečanju utrpeli zgolj lažje telesne poškodbe.«

Tina Maze v družbi zelenjave z domačega vrta

Poletne nabirke iz sveta sadja in zelenjave so že prežvečili, smo pa precej dolgo čakali, da se bo pojavil prvi junak ali junakinja, ki bo začela z jesenskim razkazovanjem plodov, ki jih pobirajo s svojih vrtov, njiv ali polj. Ampak kdor čaka, dočaka. Kot smo lahko prebrali v reviji Suzy, je to Tina Maze, ki je na ogled postavila košarico dobrot z domačega vrta. Kot so zapisali v pripovedi z naslovom Kar seješ, to žanješ, je minilo že skoraj sedem let, odkar je tekmovalne smuči postavila v kot, a ja v tem času našla veselje v malih rečeh: pitju kave zjutraj, žvrgolenju ptičkov na drevesih, ki obkrožajo njihovo hišo, in vrtnarjenju. »Tina dobro ve, da kar seješ, to žanješ, kar je dokazala s polnim naročjem doma pridelane zelenjave. Še malo pa bomo dočakali še kakšen recept izpod kuhalnice naše šampionke,« so navrgli za konec in seveda izpostavili fotografijo Tine v družbi zelene solate, češnjevih paradižnikov, bučnih cvetov, jajčevcev in bazilike.

Neke vrste šampionka ne toliko na športnem, temveč bolj na medijsko pojavnem področju je tudi Tara Zupančič, poklicna lepotica z malih in velikih ekranov ter iz malih in velikih revij in časopisov. Kot so zapisali v reviji Lady, je ena bolj simpatičnih na naši sceni, po duši pa zaprisežena Gorenjka, ki ni nič kaj preveč fina dama, če je kdo tako mislil. Njeno nefinost so obrazložili s tem, da bomo Taro zelo redko srečali v kakšni prestižni restavraciji z večhodnimi meniji, saj celo pri hrani prisega na domače. So pa izpostavili, da ima glede hrane razvado že od mladih nog, je namreč velika oboževalka majoneze. Informacijo, od kod in od kdaj izvira njen še posebej strasten odnos do te delikatesne poslastice, je zainteresirani javnosti posredovala kar sama. »Že od malih nog sem nora nanjo, celo tako, da sem jo vedno nosila v šolski torbi, da sem jo imela pri roki, kadar sem si je zaželela,« je pojasnila Zupančičeva.