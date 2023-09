Streljanje v kraju Koranski Lug na meji z BiH so v sredo nekaj pred 16. uro prijavili policisti, ki nadzorujejo državno mejo. Ti so ustavili skupino migrantov, ki je skušala nezakonito vstopiti v Hrvaško, so sporočili iz karlovške policijske uprave. O incidentu so obvestili tudi policijo BiH.

Poudarili so, da ni prvič, da so bili hrvaški policisti priča streljanju na bosansko-hercegovski strani meje. Gre namreč za gozdnato območje, kjer beležijo tudi krivolove in gozdne tatvine. Dodali so, da policisti v zadnjem času opažajo tudi določeno nervozo med tihotapci in migranti na drugi strani meje, saj med njimi lahko izbruhnejo konflikti, če ne morejo čez mejo.

Po pisanju hrvaškega časnika Jutarnji list je strel odjeknil, potem ko so policisti zavrnili skupino migrantov. Policisti strelca niso videli, so pa slišali strel in nato zvok naboja, ki je zadel vejo v krošnji drevesa v njihovi neposredni bližini na hrvaški strani meje, informacije iz zanesljivih virov navaja Jutarnji list.

Incident se je zgodil blizu vasi Bogovolja, ki je za migrante ena od vstopnih točk na Hrvaško. Prejšnji teden je vas obiskal hrvaški notranji minister Davor Božinović.

V sredo naj bi streljanje ob meji z BiH po pisanju Jutarnjega lista prijavili tudi pripadniki posebne enote splitske policije. Slišali naj bi dva strela na bosansko-hercegovski strani meje, vendar pa ni bilo znakov, da so bili streli uperjeni proti njim.

Število migrantov na Hrvaškem se je letos povečalo za 170 odstotkov. Največ jih je prav v karlovški županiji, kjer vstopajo v državo iz BiH. Tu so v prvih osmih mesecih kazensko ovadili že 284 tihotapcev migrantov. Kljub večjemu številu migrantov na hrvaškem notranjem ministrstvu in policiji poudarjajo, da niso zabeležili večjega števila kaznivih dejanj ali prekrškov.

Hrvaško mejo sicer varuje 6700 policistov. Najdaljšo mejo ima Hrvaška z BiH, od koder po t.i. zahodnobalkanski poti pride največ migrantov.