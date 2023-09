Bratislava in Kijev sklenila dogovor o uvozu ukrajinskega žita

Slovaška in Ukrajina sta sklenili dogovor o trgovanju z žitom, ki naj bi do konca leta odpravil prepoved uvoza ukrajinskega žita na Slovaško, so danes sporočili iz Bratislave. Ta je pred tem od Kijeva zahtevala, da ustavi vse pravne ukrepe proti Slovaški. Te je Kijev sprožil po tem, ko je Slovaška podaljšala omejitve uvoza žita iz Ukrajine.