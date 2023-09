Plastično kirurgijo marsikdo še vedno dojema zgolj kot estetski poseg, vendar je lahko veliko več kot to. Ponuja možnost novega začetka in srečnejšega življenja. Ste se nad idejo o ponujanju pomoči ljudem, ki si želijo vizualne spremembe, navduševali od nekdaj?

Nad plastično kirurgijo me je navdušil pokojni dr. Planinšek. Njegova predanost pacientom in stroki je bila in je še danes resnično navdihujoča. S pacientom je nemudoma vzpostavil vez zaupanja in dosegel, da se je ta v njegovi družbi popolnoma sprostil. V operacijski dvorani je bil izjemno natančen in dosleden. Vsak korak je moral biti do potankosti izdelan in načrtovan. Ker je bil moj mentor že od prvih korakov v plastični kirurgiji, si štejem v veliko čast in privilegij, da so moji prvi kirurški koraki potekali pod budnim očesom enega največjih strokovnjakov plastične kirurgije pri nas in v širši okolici. Poklic zdravnika in kirurga je tudi sam dojemal kot poslanstvo, kot obljubo pacientom k najvišji ravni strokovnosti. To, kar sem pri njem najbolj cenil, je tudi moje temeljno strokovno vodilo.

Estetski poseg zahteva močno željo posameznika, pacientu pa se ob odločitvi za želeni poseg lahko porajajo številni dvomi in vprašanja. Kako pridobite zaupanje pacientov in jih pospremite do končne odločitve, ki je zares njihova?

Zaupanje je najpomembnejša vez med pacientom in zdravnikom. Z iskrenim, sočutnim in potrpežljivim pristopom ustvarim okolje, v katerem se pacient počuti sproščeno in dobi občutek, da se ne mudi, da si lahko vzamemo dovolj časa in se lahko odkrito pogovarjamo o vseh pomislekih, negotovostih, skritih in manj skritih željah ter njihovih pričakovanjih. Pacientom vedno povem, da posvet pri meni traja neskončno dolgo oziroma toliko časa, da odgovorim na vsa njihova vprašanja pred samim posegom ali terapijo. Pogovoriti se moramo o vseh vidikih izbranega posega, saj ga lahko pacient tako lažje razume in tudi sprejme odločitev. Ob podajanju informacij sem vedno iskren, realističen in nikoli ne priporočim posega ali terapije, ki ga ne bi tudi svojim bližnjim. Iskrenost je zame osebno najpomembnejša in to pacienti tudi začutijo. Naslednji zelo pomemben dejavnik pa je strokovnost.

Estetska kirurgija napreduje s svetlobno hitrostjo. Kako si v vaši kliniki prizadevate za zagotavljanje varnosti, etike in najvišjih standardov v estetski kirurgiji?

Vsako leto obiskujem najbolj uveljavljene kirurge po svetu in tako nenehno pridobivam nova znanja ter tehnike. Letos pozimi sem obiskal dr. Charlesa Randquista, enega od najizkušenejših plastičnih kirurgov, pionirja na področju povečanja prsi in kirurga z najbolj dovršeno metodologijo dolgoročnega spremljanja pacientk po operaciji povečanja prsi. Prav ta obisk je omogočil, da je Medved estetika kot prva in tudi edina klinika v regiji, kjer redno spremljamo vsadke po operaciji povečanja prsi. Redne kontrole in nadzor nad vsadki omogočamo vsem pacientkam, tudi tistim, ki so bile operirane drugje. Tako skrbimo za varnost vseh, ki se odločijo za poseg povečanja prsi. Poleti pa sem obiskal kliniko dr. Humberta ​Uribeja Morellija v Kolumbiji, ki je eden od pionirjev oblikovanja telesa. Južna Amerika slovi po poveličevanje lepote človeškega telesa, zaradi česar ima oblikovanje telesa zelo pomembno vlogo v družbi. Še eden od mednarodnih projektov, ki sem ga letos zaključil, je knjiga Plastic and reconstructive surgery fundamentals, pri kateri sem imel čast sodelovati s številnimi priznanimi svetovnimi imeni plastične kirurgije. V knjigi sem predstavil svoj pristop k obravnavi in zdravljenju ginekomastije, povečanih prsi pri moškem.

K čemu trenutno stremi stroka glede na potrebe in želje pacientov, ki se odločajo za vaše storitve?

Usmeritev estetske kirurgije bi lahko opisali z besedno zvezo – minimalno invazivna kirurgija. Gre za usmeritev v čimprejšnje okrevanje s čim manj oziroma brez bolečin, s čim manj opaznimi brazgotinami in naravnimi rezultati. Lahko bi rekli, da si želimo najboljšega možnega rezultata in minimalno izgubo časa za okrevanje. To nam omogočajo najsodobnejše tehnologije, ki so zlati standard sodobnih centrov estetske kirurgije. Liposukcija z metodo Vaser in High definition liposukcija v kombinaciji z tehnologijo Renuvion za zatezanje ohlapne kože so ključne za izvedbo hibridne abdominoplastike, pri kateri z bistveno manjšo brazgotino in krajšim okrevanjem oblikujemo in učvrstimo trebuh. Izpostavim lahko tudi povečanje prsi s tehniko »minimal scar«, pri čemer je brazgotina vsaj 30–50 odstotkov krajša in je tudi okrevanje hitrejše. To nam omogočajo posebno oblikovani vsadki Motiva Ergonomix in posebni kirurški inštrumenti. Zaradi uporabe naprednih anestezioloških tehnik, pri katerih s pomočjo ultrazvoka blokiramo ključne živce in tako zmanjšamo bolečinske dražljaje, pa je tudi pooperativno okrevanje krajše in udobnejše.

Lepotni trendi se spreminjajo ves čas, posledično pa se močno spreminjajo tudi želje pacientov, ki se s povpraševanjem po lepotnih storitvah na vas obračajo vse pogosteje. Kateri so trenutno najpogosteje izvajani posegi in kdo se zanje najpogosteje odloča?

Odločitev za estetski poseg je globoko osebna. Tako moški kot ženske se odločajo za te posege iz različnih razlogov, vključno z izboljšanjem kariere, boljšo samopodobo in željo po bolj mladostnem videzu. Najbolj razširjenja sta postopka glajenja gubic z botulin toksinom in uporabo dermalnih polnil. Med kirurškimi posegi pa je letos najpogosteje izvajan poseg prvič postala liposukcija. Temu sledijo povečanje prsi, posegi na vekah in abdominoplastika. Najpogosteje se za posege odločajo posamezniki med 35. in 50. letom starosti. Največkrat nas obiščejo pacientke, ki si želijo povrniti postavo, ki so jo imele pred materinskim obdobjem, in ženske, pri katerih se pojavijo prvi znaki staranja obraza z ohlapnostjo kože na predelu zgornjih vek.

Pri moških najpogosteje odpravljamo odvečne maščobne obloge z liposukcijo. Zelo pogosto izvajamo tudi korekcijo povečanih prsi – ginekomastijo. Kar 30 odstotkov moških ima namreč povečane prsi in teh težav drugače kot s kirurškim posegom ne moremo odpraviti.

Po več kot 15 letih pridobivanja izkušenj na področju plastične kirurgije je v začetku letošnjega leta zaživela Medved estetika. Kakšna je vizija klinike in kakšne so želje za prihajajoče obdobje njenega delovanja?

Medved estetika si prizadeva narediti več kot le spremeniti videz. Z inovativnostjo, strokovnostjo in sočutjem želimo odpreti vrata samozavesti in notranji preobrazbi. Pri svojem delu si prizadevamo za popolnost in nenehno izboljševanje rezultatov ter doseganje čim večjega zadovoljstva naših pacientov. *

