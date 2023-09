Goljufi po telefonu ali prek aplikacij za hipno sporočanje, kot sta Viber ali WhatsApp, pokličejo in se predstavijo, da so iz podjetja Blockchain, ki je povsem legitimno podjetje na področju kripto financ. Trdijo, da so našli pozabljene bitcoine, ki jih sedaj lahko prenesejo na naš bančni račun oz. pretvorijo v resničen denar, začetni stik opisujejo na SI-CERT.

V nadaljevanju goljufi ponudijo pomoč, da bodo vse uredili v našem imenu, za kar pa potrebujejo dostop do računalnika in telefona. Nato žrtev pripravijo, da po njihovih napotkih namesti program, ki napadalcem omogoči oddaljeni dostop ter posledično tudi popoln nadzor nad računalnikom in telefonom, pozneje pa zahtevajo še podatke kreditne kartice ali celo dostop do spletne banke.

Ko storilci pridobijo popoln nadzor nad e-banko oškodovancev, lahko vršijo transakcije med računi, do katerih imajo v istem trenutku dostop.

Na prevaro opozarja tudi slovenska policija. Kot izpostavljajo, so do 15. septembra letos obravnavali okrog 240 primerov, s skupno škodo okoli 6,2 milijona evrov, so navedli v SI-CERT.

Sredstva, ki jih žrtev prejme na svoj račun, ne predstavljajo dobička iz kripto valut, kot lažno prikazujejo goljufi, ampak gre za denar drugega oškodovanca, ki se je ujel v isto goljufijo. Slovenska policija zato opozarja: »Če ta sredstva zadržite, jih dvignete v gotovini ali prenakažete na drug račun in s tem zakrijete njihov izvor ter s tem onemogočite vrnitev sredstev oškodovancu, lahko postanete storilec kaznivega dejanja pranja denarja.«

Na SI-CERT zato pozivajo, da v primeru prejetja takega klica pogovor nemudoma prekinite. Po njihovih izkušnjah so prevaranti lahko zelo vztrajni in kličejo več dni zapored z različnih telefonskih številk, sploh če ste kdaj odgovorili na njihov klic. Če jih boste ignorirali, bodo po nekaj dneh običajno prenehali klicati.