V petek bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, predvsem na zahodu in jugu bodo občasne krajevne padavine, ki se bodo pozno popoldne ali zvečer okrepile. V vzhodnih krajih bo dokaj sončno vreme. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju pa okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju do 20, najvišje dnevne od 18 do 24, ob morju do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na soboto bodo padavine z nevihtami postopno zajele vso državo. V soboto bo pretežno oblačno in deževno. V nedeljo se bo od zahoda deloma jasnilo, predvsem na vzhodu bo občasno še deževalo. Oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Naše kraje je dosegla višinska motnja. Z jugozahodnim vetrom k nam doteka postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v krajih južno in zahodno od nas. Popoldne se bodo oblaki trgali. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V petek bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami predvsem v krajih zahodno in južno od nas. Popoldne se bodo padavine v krajih zahodno od nas okrepile in se v noči na soboto razširile nad vse sosednje pokrajine. Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu pa okrepljen jugo.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. V petek bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. Priporoča se večjo previdnost.